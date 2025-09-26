Шеќеринска: НАТО нема да дозволи безбедносен вакуум во БиХ

Заменичката на генералниот секретар на НАТО, Радмила Шеќеринска денеска во Сараево изјави дека Алијансата нема да дозволи безбедносен вакуум во Босна и Херцеговина.

Претходно, српскиот лидер Милорад Додик изјави дека ќе побара од Москва да биде прекината воената мисија ЕУФОР во БиХ.

– НАТО трајно е посветен на суверенитетот и територијалниот интегритет на БиХ. НАТО нема да дозволи дестабилизација на БиХ. Без оглед на исходот од претстојната седница на Советот за безбедност на ОН, НАТО нема да дозволи безбедносен вакуум во БиХ, наведе Шеќеринска.

Воената мисија АЛТЕА на европските сили ЕУФОР се одобрува на секои шест месеци во СБ на ОН. Додик претходно изјави дека од руските претставници во СБ на ОН ќе побара да стават вето на продолжување на мандатот на мисијата на ЕУФОР.

Северноатлантската алијанса навести дека во случај на непродолжување на мисијата постои можност за враќање на НАТО силите во БиХ.