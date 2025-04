,,Шизофренија и тешка депресија!” – Ахмед Мансра, кој беше затворен на 13-годишна возраст, е ослободен од израелскиот затвор (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Израелските окупациски власти го ослободија палестинскиот затвореник Ахмед Мансра во четвртокот, откако помина 10 години зад решетки. Тој беше задржан во затворот Нафха.Според извештаите, израелските власти го ослободиле далеку од затворот, додека неговото семејство чекало на вратата да го пречека. Палестинец од Бершеба го нашол Ахмед и му се јавил на неговото семејство да ги извести.Ахмед е роден на 22 јануари 2002 година во окупираниот град Ерусалим. Тој е најстариот син во десетчлено семејство, со двајца браќа и пет сестри. Во моментот на неговото апсење во 2015 година, тој имаше 13 години и одеше во осмо одделение во училиштето „Нова генерација“ во Ерусалим.

Ahmed Manasrah, from Jerusalem, will bask in his freedom today after serving a ten-year detention sentence. Manasrah was arrested at the age of 13 and is being freed today at the age of 23. Despite his severe psychological conditions, Israeli settlers have incited against his… pic.twitter.com/Y9vMbl8KdX— Quds News Network (@QudsNen) April 10, 2025

Израелските сили тврдеа дека Ахмед и неговиот братучед Хасан се обиделе да нападнат со нож. Војниците ги застрелале двете момчиња при апсењето. Хасан умре, а на видеата се гледа како Ахмед е повреден и плаче на земја додека војниците го прицврстуваат. Снимката привлече светско внимание.Ахмед беше осуден на 12 години затвор, подоцна намалена на 9,5 години, со парична казна од над 47.000 американски долари, која неговото семејство се мачеше да ја плати.Тој се соочи со тешки услови во затворот, вклучително и тепање од израелски војници и доселеници што предизвика фрактура на черепот. Тој, исто така, трпеше интензивни испрашувања со викање, злоупотреба и лишување од сон – без присуство на адвокат или семејство.Во последните години, Ахмед долго време беше држен во самица, што сериозно се одрази на неговото ментално здравје. Му била дијагностицирана шизофренија и тешка депресија.



