Шилегов: Обвинителството постапува лекомислено во случајот Кочани

Адвокатот на одбраната во случајот со пожарот во дискотеката „Пулс“ во Кочани, Петре Шилегов, рече дека во случајот има многу процедурални грешки.

Тој ја критикуваше работата на Обвинителството и предупреди дека грешките во постапката можат сериозно да ѝ наштетат на правдата.

Според него, треба да се донесе јасна одлука за жалбите на одбраната, бидејќи прашањето не е формално, туку суштинско.

„Ова е прашање на тоа дали принципите на фер судење ќе бидат почитувани за време на процесот. Во спротивно, целиот случај би можел да биде отфрлен по жалба“, нагласи тој.

Адвокатот Шилегов нагласи дека на претходната седница одбраната ги истакнала истите недостатоци, но Обвинителството повторно постапило несериозно.

„Ова е несериозна акција пред судот, несериозна за семејствата на жртвите, несериозна за одбраната и обвинетите“, нагласи тој.

