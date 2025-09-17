Широки се, удобни за носење, но… Овој стил на панталони секогаш ги дели жените на социјалните мрежи

0 SHARES Сподели Твитни

Судејќи според фотографиите од модните писти, како и понудите на популарните брендови за облека – димиите се повторно во мода. Тоа е модел кој секогаш ги дели мислењата на жените.

Шалварите се панталони со екстремно широки ногавици, спуштен преден дел и стеснети кај глуждот каде што обично се врзуваат со панделки.

Некогаш биле популарни во Отоманската империја, па затоа се нарекуваат и турски панталони или харемски панталони.

Иако се многу широки и удобни за носење, тие секогаш ги делат мислењата на жените на социјалните мрежи. Едната страна ги сака и често ги носи, додека другата страна во голема мера ги избегнува.

Тие се наоѓаат и во есенските колекции од оваа година, и најчесто се комбинираат со елегантни блузи, кратки јакни и чевли со високи потпетици. Може да се комбинираат за дневни и вечерни пригоди.

На пазарот може да се најдат различни варијации на шалвари – од типичен тексас со спуштен преден дел до посуптилни силуети во форма на балон. Што мислите вие, дали ќе ги следите мислењата или ќе се препуштите на удобноста и слободата кои ја даваат овие панталони?

