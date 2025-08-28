Шкендија падна по продолженија кај Лудогорец

Екипата на Лудогорец патува во групната фаза на Лига Европа. Шкендија одигра храбро, го одведе мечот во Бугарија во продолженија, но екстра-времето (1-4) ги згасна надежите на тетовчани да играат во групите на второто натпреварување на УЕФА во кое во 2017 година играше Вардар. Шкендија со елиминацијата оди во групната фаза на Конференциската лига.

На стартот на првото продолжение, Лудогорец од првата шанса дојде до голот кој вредеше место во групната фаза на Лига Европа. Во 98. минута, Текпетеј прими топка и со силен шут од далечина го совлада Гаје кој не реагира според планот и топката заврши во неговата мрежа. Се обиде Беќири да направи нешто со двојна измена, но немаше време за повеќе. Пред финишот, Лудогорец даде и четврти гол по една контра преку Биле.

