Шкендија поразена во Косово

Екипата на Шкендија го доживеа вториот европски пораз. Македонскиот шампион загуби од Дрита на Косово (0-1) и по четири кола останува на 25-тото место на табелата во Конференциската лига, првата позиција зад линијата од нокаут-рундата. Статистички тимот на Јетон Беќири беше подобар, држеше топка и создаваше шанси, меѓутоа домашниот тим заради едно невнимание во дефанзивата на македонскиот тим ја задржа победата на стадионот „Фадиљ Вокри“ и широко си ги отвори портите кон нокаут-рундата.

Аналитичарите велат дека барем седум бода се доволни за нокаут-фаза, а Дрита во чии редови играат двајца македонски фудбалери, тоа се Егзон Бејтулаи и Блертон Шеји, со оваа победа ги има осум и четири кола е без пораз. До триумфот екипата на македонскиот стратег Зекрија Рамадани дојде со голот на Арб Манај, кој во 20. минута налета на еден отпадок во шеснаесетникот по центаршут и лоша реакција на одбраната на тетовчани и го совлада Гаје.

