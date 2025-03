0 SHARES Сподели Твитни

Од клубот Шкупи соопштија дека дресот со број „77“, кој го носеше Андреј Лазаров, ќе биде повлечен од употреба, а исто така ќе се погрижат целосниот договор да биде исплатен на неговото семејство. Лазаров, кој беше една од жртвите во трагичниот настан во Кочани, го загуби својот живот додека им помагаше на останатите присутни. Оваа гест на клубот од Чаир е начин да се изрази благодарност и почит за неговата посветеност и придонес. Сличен потег претходно направи и клубот Тиквеш, каде што Лазаров исто така настапуваше, со повлекување на дресот со број „16“.

The post Шкупи изразува почит: Ќе го исплати договорот на Андреј Лазаров! appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: