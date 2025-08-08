Шокантен потег на Барселона: Дефанзивецот го раскина договорот со каталонскиот клуб, потпиша за Ал-Наср

Еден од најдобрите играчи на Барселона, Иниго Мартинез, го раскина договорот со Каталонците, кој траеше до летото 2026 година.Мартинез ќе ја продолжи кариерата во редовите на саудискиот Ал-Наср, а информацијата за неговиот трансфер ја пренесе познатиот фудбалски инсајдер Фабрицио Романо.Барса не планираше да го продаде Ињиго Мартинез, но вистината е дека неговото заминување создава простор за регистрирање засилувања како Маркус Рашфорд и Жоан Гарсија.Искусниот дефанзивец затоа ќе му се придружи на Ал Наср како слободен агент и ќе потпише договор до 2026 година со опција за продолжување до 2027 година.
🚨💣 BREAKING: Al Nassr agree deal to sign Iñigo Martínez, here we go! 🟡🔵
Iñigo will terminate his contract at Barcelona with immediate effect and join Al Nassr as free agent.
Contract until June 2026 plus option for further season until June 2027. pic.twitter.com/uVxHwW7PSV
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2025
Мартинез ќе стане соиграч на фудбалската суперѕвезда Кристијано Роналдо, кој сè уште има договор со саудискиот клуб до 2027 година.Што се однесува до Барселона, заминувањето на Мартинез ќе ослободи значителен простор на платниот список, што би можело да му овозможи на клубот да ги потпише новите играчи Жоан Гарсија и Маркус Рашфорд.Сепак, тоа значи дека играчи како Андреас Кристенсен и Роналд Араухо ќе останат во клубот, бидејќи Барселона веќе се ослободи од еден дефанзивец, како што вети Деко претходно ова лето.Искусниот 34-годишен централен бек беше еден од најдобрите играчи на Барселона минатата сезона, играјќи 46 натпревари за нив и постигнувајќи три гола и обезбедувајќи шест асистенции.Пред Каталонците, тој играше за баскиските клубови Атлетик Билбао и Реал Сосиедад, а постигна гол на 21 натпревар за шпанската репрезентација.