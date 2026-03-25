ШОКАНТЕН ПРЕСВРТ ВО СЛУЧАЈОТ СО БОМБАТА ВО ВИЛАТА НА ЧОЛИЌ: Поранешен разузнавач ја откри вистинската причина зошто пејачот одбива да ги гони напаѓачите!

На 3 февруари, во раните утрински часови, врз куќата на пејачот Здравко Чолиќ беше фрлена бомба, што ја шокираше јавноста.

Чолиќ беше испрашуван во Вишото јавно обвинителство во Белград и одлучи да не ги гони уапсените осомничени.

Иако беше многу смирен и сталожен за време на сослушувањето, Здраво Чолиќ истакна дека нема непријатели, нерешени врски или долгови што би можеле да бидат повод за таков чин. Во времето на нападот, тој бил во Загреб и, како што изјавил, најважно за него било да знае дека неговата сопруга и ќерки се добро и дека никој не е повреден, додека самата куќа не претрпела голема штета. Одлуката на пејачот да не ги гони напаѓачите произлегува од неговото верување дека апсењата се извршени од обични извршители на туѓи наредби.

Овој необичен потег на пејачот и неговиот кум, чиј автомобил беше оштетен во таа пригода, детално го анализираше поранешниот припадник на службата за државна безбедност, Божидар Спасиќ. Според него, уапсените бомбаши се „обични криминалци“ кои биле најмени од улица за да ја работат валканата работа за пари.

Што вели Спасиќ за овој случај?

Спасиќ тврди дека Чолиќ најверојатно одбива да ги гони самите сторители бидејќи длабоко во себе се сомнева или дури знае точно кој стои зад овој напад . Поранешниот разузнавач објаснува дека пејачот свесно го препушта целиот случај на државата и нејзините власти со цел да ги открие вистинските организатори, чии скриени мотиви за овој напад би можеле да бидат закани и уцени.

– Државата сигурно ќе покрене постапка, обвинителот има право да гони, но тој ги поканува оштетените страни да се приклучат во кривичната постапка од причина што верува дека преку постапката можат да добијат надомест за штетата што им е нанесена. Нашата полиција ефикасно ги гони и апси тие таканаречени бомбаши кои се појавија во Белград – вели Спасиќ, објаснувајќи:

– Чолиќ рече дека нема да ги гони, бидејќи тие се сторителите. Ако тие се сторителите, веројатно има некој зад нив, а Чолиќ можеби знае кој стои зад нив, па од тие причини вели „ајде сега, барај го“, или едноставно остава на државата сама да открие.

– Чолиќ и неговиот кум, чиј автомобил беше оштетен, изјавија дека нема да ги гонат сторителите, што укажува на фактот дека нешто постои. Длабоко во себе веројатно се сомневаат кој би можел да стои зад ова. Тоа се обични криминалци, односно луѓе што можете да ги најмите на улица или во кафуле за да ви провалат во автомобилот, да фрлат бомба и така натаму – вели Спасиќ и додава:

– Мора да има некој што го нарачал тоа за да се закани, да уцени, тоа се некои можни мотиви . Тие дури и не знаеле за Чолиќ, едноставно биле внесени во бизнисот, им била дадена работа, едноставна парична компензација, ќе мора сè да решат во истражна постапка.

Да ве потсетиме, поранешниот менаџер на Чола неодамна беше испрашуван во врска со бомбашкиот напад врз неговата куќа.

