Шокантна промена за корисниците: OpenAI го прекинува неограничениот ChatGPT – корисниците паничат

0 SHARES Сподели Твитни

Компанијата OpenAI најавува промени во начинот на плаќање за ChatGPT, бидејќи сегашниот модел на неограничени претплати станува сè потежок за одржување.

Со зголемувањето на трошоците за развој и одржување на оваа технологија, планот е да се воведат пофлексибилни опции, вклучително и можноста за плаќање според фактичката употреба.

Концептот на неограничена употреба на вештачка интелигенција , кој им изгледаше идеален на корисниците, никогаш не беше замислен како трајно решение.

Од своето лансирање кон крајот на 2022 година, ChatGPT прерасна од експериментален проект во глобален феномен со база на корисници од милиони. Воведувањето претплати беше неопходно за да се стабилизира системот и да може да се издржи ненадејниот раст на побарувачката.

Сепак, како што самата алатка се развива и станува посложена, трошоците за нејзина употреба исто така се зголемуваат. Зголемените барања за процесорска моќ и ресурси го прават моделот на фиксна месечна претплата помалку одржлив.

Често цитирана споредба е дека неограничената употреба на вештачка интелигенција би била како неограничена потрошувачка на електрична енергија, привлечна во теорија, но тешка за спроведување во пракса.

Дека компанијата веќе тестира промени покажува и откритието на истражувачот Тибор Блахо, кој пронашол траги од нов пакет наречен „Pro Lite“ во кодот на апликацијата. Овој план треба да го пополни просторот помеѓу постојните опции и да овозможи попрецизно прилагодување на цените и потребите на корисниците.

Во иднина, ова би можело да значи преминување кон модел каде што корисниците плаќаат за она што всушност го користат. Таквиот систем би им одговарал на оние кои повремено го користат ChatGPT, додека интензивните корисници би можеле да имаат повисоки трошоци од порано.

Во исто време, се разгледуваат дополнителни методи на финансирање, како што е рекламирањето, со цел услугата да остане достапна за што е можно повеќе луѓе.

Со огромен број корисници ширум светот, јасно е дека пазарот се менува брзо, а со него и начинот на кој ќе ја користиме и плаќаме за вештачката интелигенција во иднина.

The post Шокантна промена за корисниците: OpenAI го прекинува неограничениот ChatGPT – корисниците паничат appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: