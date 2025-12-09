Шокантни бројки: Еве колку пати годишно брачните парови имаат секс

0 SHARES Сподели Твитни

Истражувањата покажуваат дека брачните парови имаат секс малку повеќе од еднаш неделно во просек, но тој број не е мерка за успешна врска.

Фреквенцијата природно се менува со текот на годините; помладите парови се поактивни, додека со возраста, обврските, стресот и заморот, желбата се намалува.

Најважната порака е дека бројот не е клучен. Споредувањето со другите создава непотребен притисок, бидејќи секоја врска е различна. Еднаш неделно може да биде доволно за да се чувствувате задоволно и блиско.

Наместо квантитет, клучот е квалитетот на врската. Отворената комуникација, времето поминато заедно и емоционалната поврзаност честопати значат повеќе од само фреквенција. Не постои идеална формула; она што е важно е рамнотежа што функционира за двајцата партнери.

