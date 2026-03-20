Шокантни вести од Иран: Шампионот во борење (19) е погубен, светот е во неверица поради бруталната одлука на властите

Иран наводно егзекутирал тројца мажи, вклучувајќи го и 19-годишниот шампион во борење Салех Мохамади, откако биле обвинети за учество во убиството на двајца полицајци за време на антивладините протести. Егзекуцијата била извршена со јавно бесење во градот Ком, а според меѓународните организации, пресудата е изречена помалку од три недели по неговото апсење.

Според податоците на организацијата „Амнести Интернешнл“, младиот спортист ја негирал вината и тврдел дека признанието е изнудено со тортура, но судските власти ги отфрлиле овие обвинувања без понатамошна истрага. Мехди Гасеми и Саед Давуди, кои исто така беа обвинети за убиство на припадници на безбедносните сили, наводно биле погубени заедно со него.

Иранските власти објавија дека осудените се прогласени за виновни за кривичното дело „мохаребе“, односно „водење војна против Бога“, што во таа земја носи смртна казна. Ова се и првите официјални егзекуции поврзани со протестите што започнаа кон крајот на минатата година.

„Телеграф“ не можеше независно да ја потврди веродостојноста на оваа вест.

Организациите за заштита на човековите права реагираа остро, оценувајќи дека судењата биле неправедни и засновани на признанија добиени под принуда. Иранските човекови права изјавија дека ваквите егзекуции претставуваат обид за заплашување и потиснување на политичкото несогласување во земјата.

Протестите во Иран избувнаа поради зголемувањето на трошоците за живот, а набрзо се претворија во масовни антивладини демонстрации низ целата земја. Според официјалните податоци, во немирите загинале повеќе од 3.000 луѓе, додека независни извори тврдат дека бројот на жртви е значително поголем.

Овој случај предизвика силни реакции низ целиот свет, особено поради фактот што меѓу погубените беше и еден млад спортист, што дополнително го отвори прашањето за односот на властите кон учесниците во протестите и начинот на кој се водат судските процеси во земјата.

