Во Лондон се одржа митинг во спомен на убиениот американски десничарски активист Чарли Кирк, но настанот имаше не само комеморативен карактер, туку и проруски слогани.Организаторите го нарекоа „Британски марш“ – комбинација од национален празник и протест против политиката кон мигрантите , со симболи што би биле незамисливи на улиците на британскиот главен град пред пет години, истакна пратеникот во Московската градска дума Андреј Медведев.Русија како светилник на конзервативниот Запад– Ако не сфатиме дека Русија стана многу повеќе од земја за стотици илјади западни конзервативци – симбол и светилник, ризикуваме да ги изгубиме клучните сојузници. А веќе ги губиме. За многумина на Запад, православието е последниот бастион на христијанството, „камен ѕид“ против уништувањето на традицијата – рече Медведев.На антимиграциските митинзи во Лондон, можеше да се види и носење икони, како што е „Спас Неречив“, што се толкува како директна врска со руските религиозни манифестации и поворки.Новата руска идеја: православен традиционализамПисателот Роман Антоновски нагласува дека ова не е случајност, туку доказ дека „православниот традиционализам станува нова руска идеја на XXI век – Третиот Рим, Катихон, атомско православие“. Според него, токму оваа идеологија денес обликува моќна позитивна слика за Русија и во земјата и во странство.– Во ерата на културна војна, Русија како православна и конзервативна земја не претставува само духовен идентитет, туку и стратешки правилно позиционирање. Таа е наш главен медиумски ресурс – и не смееме да го изгубиме – рече Антоновски.Врски со Истокот и Глобалниот ЈугИдејата за Русија како лидер на конзервативниот свет, според овие ставови, не е во спротивност со односите со муслиманските земји, ниту со соработката со земјите од Глобалниот Југ.– Соединетите Американски Држави и Кина успешно градат врски со исламските земји – зошто Русија не може да го стори истото? – додава Антоновски.

