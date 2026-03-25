Шокантно: Вашиот телефон знае кога сте пред раскинување – веќе „гледа“ дека ве изневерува и ја раскинува врската

Некаде во позадина, далеку од вашите разговори и емоционални дилеми, постои математички систем кој гледа на вашата врска многу постудено од кој било пријател.

Тој не знае кој си ниту низ што сте поминале заедно, но знае како да препознае шеми и да процени она што луѓето честопати само го претпоставуваат, дали врската се ближи кон крај.

Иако мислите дека е минлива криза, тој систем веќе забележува повторување на одредени сигнали.

Секоја порака, секое лајкување, секое игнорирање или промена во начинот на комуникација остава трага. Ова не се емоции, туку чисти податоци: колку брзо одговарате, колку пишувате, каков е тонот на пораките, колку често комуницирате, дали сте активни ноќе, дали користите емотикони и колку често правите паузи во преписката.

Кога ваквите податоци се набљудуваат на голем примерок од луѓе, се добива прецизна слика за однесувањето во врската. Таа слика може да изгледа бездушно, но често е изненадувачки точна . Токму тука влегуваат во игра алгоритмите, кои можат да го почувствуваат раскинувањето пред да бидеме свесни за тоа.

Големите дигитални платформи имаат модели кои се „учат“ преку огромен број интеракции.

Тие знаат како изгледа почетокот на една врска, многу пораки, брзи одговори, доцна во ноќта и постојани реакции. Тие исто така го препознаваат крајот, комуникацијата слабее, одговорите се доцнат, пораките стануваат пократки, а вниманието е сè повеќе насочено кон други луѓе.

Во оваа смисла, врската честопати прво „бледнее“ во дигиталниот простор, а дури потоа во реалноста.

Исто така, постои пресвртница кога едниот партнер почнува да реагира побавно. Други го забележуваат тоа, но често бараат изговори. За разлика од него, системот го регистрира тоа како јасен знак на промена .

Како што интеракцијата продолжува да се намалува, помалку вообичаени реакции, пократки пораки, исчезнување на емотиконите, проценката дека врската е во опасност се зголемува.

Технологијата оди чекор понатаму. Некои апликации за запознавање се обидуваат да препознаат кога некој е веќе „ментално надвор“ од врска, иако сè уште не е формално сам.

Доколку забележат дека интересот за партнер се намалува, а интересот за други профили се зголемува, можат да почнат да нудат нови опции. На овој начин, тие не само што го предвидуваат крајот на врската, туку понекогаш и ја забрзуваат.

Особено интересен дел доаѓа од светот на маркетингот.

Одамна е познато дека по раскинувањето, луѓето се почувствителни и склони кон донесување ненадејни одлуки, купување, промена на изгледот, патување или барање нови познанства. Доколку системот процени дека поминувате низ таков период, може да ви бидат прикажани реклами што промовираат „нови почетоци“, од теретани и парфеми до патувања и психолошка поддршка.

Најинтересно е што ваквите проценки честопати не се далеку од вистината.

Анализите покажуваат дека врз основа на дигиталното однесување, може да се предвиди со доволен степен на сигурност дали двојката наскоро ќе раскине. Не затоа што алгоритмите ги разбираат емоциите, туку затоа што препознаваат повторувачки обрасци во однесувањето.

Луѓето се водени од чувства, но нивните постапки честопати следат слични шеми: повлекување, молчење, барање внимание на друго место, создавање дистанца. Тука доаѓаме до донекаде непријатна идеја, додека можеби верувате дека сè е во ред, вашиот телефон веќе „гледа“ дека нешто не е во ред.

Тој го заклучува ова од мали промени: побавни одговори, поретко отворање на пораки, повеќе време поминато на други апликации и сè послаба врска со едно лице.

Во свет каде што дури и емоциите се претвораат во податоци, крајот на врската повеќе не доаѓа како изненадување, туку како прилично предвидлива веројатност.

