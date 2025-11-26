Шокантно истражување: Славата може да биде подеднакво штетна за здравјето како и пушењето

0 SHARES Сподели Твитни

Притисокот од славата и јавниот живот може да го скрати животниот век на рок и поп ѕвездите, а тој стрес може да се спореди со други добро познати здравствени ризици, како што е пушењето, според студијата на експерти од Универзитетот Витен Хердеке во Германија, пренесува Би-Би-Си.

Студијата, објавена во „Journal of Epidemiology and Community Health“, собра примери на добро познати уметници од листата на веб-страницата acclaimedmusic.net на 2.000 најголеми уметници на сите времиња, од кои половина беа членови на бендови.

Студијата сугерира дека ризикот од смрт се јавува откако некое лице ќе стане познато и може да се должи на „уникатниот психолошки стрес што ја придружува славата, како што се зголемениот јавен надзор, притисокот за настап и губењето на приватноста“. Истражувачите биле најизненадени од фактот дека повеќето од познатите пејачи биле многу богати, што често се поврзува со добро здравје и долг живот.

Истражувачите веруваат дека славата треба да се препознае како сериозна закана за здравјето што бара превентивни мерки и дека целните интервенции треба да се спроведуваат кога луѓето првпат ќе станат познати, пишува „Тајмс“. Ризикот од смрт е делумно зголемен поради штетните начини за справување со проблемите на кои често се обраќаат познатите личности, како што се алкохолот и дрогата.

Истражувачите споредиле 648 пејачи, од кои половина биле познати рок и поп ѕвезди, а останатите биле оние кои никогаш не постигнале статус на славна личност. И покрај нивното богатство, познатата група живеела во просек 75 години, додека помалку познатите пејачи живееле до 79.

Според истражувањата, познатите пејачи имаат 33 проценти поголема веројатност да умрат помлади од оние кои се помалку познати. Меѓу познатите личности кои починале млади се Џими Хендрикс (27), Џим Морисон (27), Ејми Вајнхаус (27), Курт Кобејн (27), Џон Ленон (40), Џенис Џоплин (27)…

