Шокантно откритие на стјуардеса! Еве зошто во авионите нема седиште со број 13, причината е прилично бизарна

0 SHARES Сподели Твитни

Симпатичната стјуардеса Хени Лим (29) открива зошто во авионите на некои компании нема тринаесетти ред седишта.

Хени е многу активна на TikTok, каде што открива помалку познати тајни во авионската индустрија, пишува Daily Mail.

Таа потсетува дека бројот 13 во многу култури е баксузен.

„Поради оваа причина, некои компании избегнуваат да ги разгоруваат суеверија на клиентите и го прескокнуваат тринаесеттиот ред на седишта“, вели стјуардесата.

Таа прикажа видео од авион, каде јасно се гледаат 12-тиот и 14-тиот ред.

„Ирационалниот страв од бројот 13 е познат како трискаидекафобија“, додаде таа.

@_hennylim_

Why almost airline doesn’t have row number 13? Check this video out to know! Follow my Official Facebook Page: “Henny Joyce Lim” #fyp #HJL #cabincrewlife #13throwmissing #cebupacific #groundstop

♬ Aesthetic – Tollan Kim

Интересно, бројките за баксуз варираат од култура до култура. Така, неделата е среќен број во многу западни земји, но несреќна во Кина, Виетнам и Тајланд.

Бројот 17 се смета за несреќен во некои земји, како што е Италија.

Пронајдете не на следниве мрежи: