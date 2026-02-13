Шокантно признание од министерот за здравство на Трамп: „Шмркав кокаин од WC школката“

0 SHARES Сподели Твитни

Роберт Ф. Кенеди Џуниор проговори за својата долгогодишна борба со опијатите.

Секретарот за здравство и социјални услуги Роберт Ф. Кенеди Џуниор отворено зборуваше за годините злоупотреба на алкохол и дрога, како и за децениите закрепнување што следеа.

72-годишниот секретар за здравство на Трамп зборуваше за своето искуство со наркотици во подкастот „This Past Weekend“ на 12 февруари.

„Шмркав кокаин од школката за тоалет, не се плашам од бактерии“, беше неговата изјава што одекна, но иако признанието на министерот може да изненади некои, Кенеди и претходно отворено зборуваше за своите минати искуства со дрога. Тој призна дека неговиот живот и политичките ставови биле под влијание на 14-годишната зависност од хероин што ја надминал.

„Знам дека единствениот начин да останам трезен е да преземам одговорност за моите секојдневни постапки“, рече Кенеди.

Според неговото сопствено сведоштво, првото искуство на Кенеди со дрога се случило летото по атентатот врз неговиот татко во 1968 година. Тој го зел халуциногениот ЛСД на забава, а подоцна, на пат кон дома, соседите му понудиле опиоиди.

„Ми рекоа „Пробај го ова“. Беше линија кристален метамфетамин. Го земав и сите мои проблеми исчезнаа. Мојата зависност се врати со полна сила. До крајот на летото бев на хероин, кој беше мојата омилена дрога во следните 14 години.“

Неговото закрепнување започна откако беше уапсен во 1983 година и побара лекување.

