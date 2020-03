Шокантно – 9 ЕУ држави му забраниле прелет на рускиот авион со помош за Италија.

Истражував за вас. Го најдов оригиналниот твит на кој има огромни број на реакции од страна на италијаните. А подолу и рутата потврдена од ФЛАЈТРАДАР со оригиналниот твит. Голема прашина се дигна по ова тврдење за летот…

Цел Апенински полуостров е на нозе откако се потврди дека 9 држави не му дозволиле на авионот со помош за Италија да прелета преку нивниот воздушен простор.

Па затоа бил принуден да кружи дополнителни илјадници километри и да загуби драгоцено време…

Коментарите одат дотаму што се бара напуштање на ЕУ. А свежи се од пред некој ден и сликите како се симнува знамето на ЕУ за да се закачи кинеското…

Еве го оригиналниот твит:

Јас не сум ЕВРОПЕЕЦ, јас сум ИТАЛИЈАН

Прочитајте ги одговорите и коментарите под оригиналниот твит ако имате профил на оваа социјална мрежа. Ќе видите дека светот рапидно се менува. Како што исчезна НОКИА, така ќе исчезнат држави, сојузи… кои што нема да се прилагодат на новото време…

An Ilyushin Il-76 from Russian Aerospace Forces is en route from Moscow to Rome with medical help to Italy. This is just one flight out of nine flights expected.https://t.co/iRRmx9aDB5 pic.twitter.com/yzGKcCX4q9

— Flightradar24 (@flightradar24) March 23, 2020