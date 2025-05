0 SHARES Сподели Твитни

Се уште не е познато кога ќе се одржи новиот круг гласање. Според Уставот, партиите имаат право да се обидат да го реорганизираат гласањето во рок од 14 дена, а дотогаш ќе има серија консултации меѓу СПД и ЦДУ, кои треба да формираат нова влада

Конзервативниот германски лидер Фридрих Мерц не успеа да го освои потребното мнозинство во Бундестагот за да биде избран за германски канцелар во првиот круг од гласањето, што претставува неочекуван удар на неговата нова коалиција со социјалдемократите.

Фото: EPA-EFE/HANNIBAL HANSCHKE

Шеесет и деветгодишниот Мерц, кој ја предводеше Христијанско-демократската унија (ЦДУ/ЦСУ) до федерална победа во февруари и договори коалиција со социјалдемократите (СПД), доби само 310 гласови во Долниот дом на парламентот, објави претседателката на Бундестагот, Јулија Клокнер.

Му беа потребни најмалку 316 гласови за да биде избран во првиот круг.

Клокнер ја прекина седницата за да можат парламентарните групи да одржат консултации за следните чекори.

Се уште не е познато кога ќе се одржи новиот круг гласање. Според Уставот, партиите имаат право да се обидат да го реорганизираат гласањето во рок од 14 дена, а дотогаш ќе има серија консултации меѓу СПД и ЦДУ, кои треба да формираат нова влада.

Доколку канцеларот не биде назначен дури ни во вториот круг на гласање, во третиот круг на гласање за назначувањето ќе биде потребно само мнозинство од претставниците што ќе бидат присутни во Бундестагот во моментот на гласањето.

The post Шок во Германија, Мерц не е избран за канцелар во првиот круг appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: