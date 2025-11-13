Шок во Манчестер, Пеп е презаситен од Сити: Гвардиола по десет години го напушта клубот каде што освои сè!

0 SHARES Сподели Твитни

Пеп Гвардиола, кој неодамна стигна до илјадитиот натпревар во својата кариера како менаџер, повторно размислува за завршување на десетгодишниот циклус во Манчестер Сити!

Имено, славниот Шпанец би можел да поднесе оставка пред истекот на новиот договор, кој е со важност до јули 2027 година! Англиските медиуми како аргументи го наведуваат стресот и исцрпеноста што ги чувствувал во последните месеци во тимот на Манчестер Сити .

Не е прв пат да се шпекулира дека Пеп Гвардиола е чувар на Сити, иако тој искрено и јасно изјави дека го сака и местото и клубот и дека неговото семејство се чувствува многу добро таму.

И сепак, британскиот „Тајмс“ тврди дека шпанскиот менаџер размислува да поднесе оставка, долго пред истекот на договорот, кој го продолжи до 30 јуни 2027 година!

Славниот Пеп е менаџер на Манчестер Сити од летото 2016 година, а со „граѓаните“ освои, меѓу другото, шест титули во лигата, два ФА купа и, најважно, Лигата на шампионите во сезоната 2022/23. „Но, по речиси една деценија, ерата на Гвардиола би можела да заврши!“, открива извор на „Тајмс“.

Пеп сака навреме да го информира клубот, за да може наследникот да се избере без брзање.

Иако неговиот договор е до 2027 година, Гвардиола би ја задржал опцијата да замине порано. Конечната одлука сè уште не е донесена, но индикациите укажуваат дека тој рано ќе се раздели од тимот на Манчестер. А за време на кризата минатата сезона, Пеп Гвардиола отворено зборуваше за стресот и исцрпеноста. Дали тоа повторно ќе биде важен фактор? Манчестер Сити повторно се соочува со голема реорганизација. Би бил логичен момент тој да го напушти клубот за да избегне уште една драстична реконструкција на тимот на „Тајмс“ .

Според информациите од Англија, претседателот Халдун Ал Мубарак и спортскиот директор Уго Вијана се решени да го задржат, но во исто време знаат дека мора да се подготват за евентуална оставка.

Пеп сака навреме да го информира клубот, за да може неговиот наследник да се најде без брзање.„Тајмс“

И, во тој случај, кој би можел да дојде по Гвардиола во Манчестер Сити? Микел Артета (Арсенал), Чаби Алонсо (Реал), Роберто Де Зерби (Марсеј) и Мигел Анхел Санчез (Жирона) се на листата на желби…

