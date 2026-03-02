Шок во светот: Кина застана позади Иран!

Во екот на продлабочениот конфликт на Блискиот Исток, Кина отворено застана во одбрана на Иран. Шефот на кинеската дипломатија, Ванг Ји, во телефонски разговор со иранскиот министер Абас Арагчи нагласил дека Пекинг го поддржува Техеран во заштитата на својот суверенитет, безбедност и територијален интегритет.

Според кинеските медиуми, пораката била јасна – Кина стои зад својот долгогодишен партнер и ги смета неговите чекори за легитимни во услови на, како што оценува, надворешен притисок. Истовремено, Ванг упатил повик до Соединети Американски Држави и Израел веднаш да ги прекинат воените активности и да спречат дополнителна ескалација.

Во разговор со министерот за надворешни работи на Оман, Бадр Албусаиди, кинеската страна ги обвини Вашингтон и Тел Авив дека со своите потези ја продлабочуваат кризата и ги нарушуваат принципите на Повелбата на ОН.

Пекинг најави дека е подготвен да оди чекор понатаму и да преземе поактивна дипломатска улога, вклучително и преку Советот за безбедност на ОН.

Со ваквата позиција, Кина испраќа силен геополитички сигнал дека кризата повеќе не е само регионална, туку добива димензии што можат да го променат глобалниот баланс.