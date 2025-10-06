Шок во Франција: Тој поднесе оставка

0 SHARES Сподели Твитни

Францускиот премиер Себастијан Лекурни денес му ја поднесе својата оставка на претседателот на земјата Емануел Макрон, која тој ја прифати, соопшти Елисејската палата.На 9 септември, Лекорни беше назначен за премиер на Франција , а со својата оставка стана премиер со најкраток мандат во историјата на земјата со 27 дена на таа позиција, пишува BFM.Оставката уследи помалку од 24 часа по претставувањето на првата фаза од новата влада, во која главно беа вклучени поранешни министри и блиски соработници на претседателот Макрон .Утрово, Лекорни помина повеќе од еден час на состанок со Макрон , по што јанапушти Елисејската палата и се врати во Матињон.Тој минатиот месец стана петтиот премиер на претседателот за две години, откако парламентот го отстрани Франсоа Бајру поради неговите планови за спроведување на буџетски намалувања од 44 милијарди евра следната година. Вчера, Лекур назначи 18 министри од новата француска влада.Лекрони свика состанок со министритеПензионираниот француски премиер Себастијан Лекорни закажа состанок со своите министри денес во 13 часот. Тогаш тие ќе се соберат во седиштето на француските премиери во Матињон , објави BFM.Претходно, Лекорни закажа прес-конференција што ќе се одржи во 10:45 часот.

