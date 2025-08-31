Шок во Харковскиот регион: Украинските трупи во офанзива, ослободија стратешко село

0 SHARES Сподели Твитни

Украинската армија ослободи стратешки важна точка – селото Мирне во близина на Купјанск во Харковскиот регион, објавија ажурираните мапи на DeepState на 29 август. Претходно, позициите во Мирно им дозволуваа на руските трупи да го контролираат патот што води до Купјанск, околу 104 километри источно од Харков, важен регионален центар.

Good News Ukraine:Officially، Ukrainian Defense Forces liberated the village of Myrne near Kupyansk, Kharkiv region. pic.twitter.com/gu4ZYIRQLt— UKRAINIAN SQUAD🇺🇦 (@ukrainiansquad) August 30, 2025

Потврда за ослободувањеОбјавувањето го потврди Виктор Трехубов, портпарол на оперативно-стратешката група Дњепарк:„Досега, Русите се истиснати од Мирни. Нема информации за ранети или мртви руски војници. Нашите сили продолжуваат да напредуваат.“Хуманитарна криза во КупјанскЖителите на Купјанск продолжуваат да страдаат од тешки хуманитарни услови поради постојаните руски напади. Градот е без електрична енергија, гас и вода , а обновата е спречена од интензивно гранатирање, артилерија и беспилотни летала. Пред инвазијата, Купјанск имал околу 30.000 жители , додека сега има околу 1.800 , а особено е тешко на десниот брег од градот, каде што околу 870 луѓе се заробени без основни услуги.

❗️The 🇺🇦Ukrainian Defense Forces liberated the village of Myrne near Kupyansk, Kharkiv region. pic.twitter.com/Gva6C5gs1j— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) August 30, 2025

Шефот на воено-цивилната администрација на Купјанск, Андриј Беседин , предупредува:„Тие живеат во речиси нехумани услови. Не можеме да им обезбедиме административни или социјални услуги.“

⚡️The Defense Forces have liberated Myrne near Kupiansk in Kharkiv region, said OSUV “Dnipro” spokesman Viktor Trehubov.”As of now, the Russians have been pushed out of Myrne. There is no information about wounded or killed Russians. The military is advancing further”, —… pic.twitter.com/eB6wBQ43oS— BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) August 30, 2025

Продолжување на руските нападиИ покрај ослободувањето на Мирни, руските сили продолжуваат со нападите низ регионот Харков , вклучувајќи го и регионалниот главен град Харков, втор по големина град во Украина и клучна точка во близина на руската граница.Украинското ослободување на Мирни претставува важен стратешки успех и значително ја комплицира руската контрола врз патиштата до Купјанск.



Пронајдете не на следниве мрежи: