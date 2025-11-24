Шок и неверица на свадба во Србија: „Отидов на моминска забава, но кога го видов ова речиси повратив“

0 SHARES Сподели Твитни

На интернет кружи приказна за „модерен поглед на бракот“ што остави еден cвадбен гостин во целосен шок. Наместо класичната веселба, тој беше сведок на сцени што ги нарече срамни и се прашува дали тоа станало нов стандард во општеството.

Еден корисник на Reddit го сподели своето неверојатно искуство од одењето на моминската забава и свадбата на неговиот пријател пред неколку недели. Неговата исповед, објавена на популарниот subreddit r/AskSerbia под наслов „Модерно разбирање на бракот?“, започна жестока дискусија за границите на пријателството, моралот и очекувањата од брачна заедница.

Гостинот, кој остана анонимен, ја опиша атмосферата на моминската забава. Според него, еден од пријателите на младоженецот го организирал доаѓањето на стриптизетата.

„Името на услугата беше „стриптизета со скок“ . Кога пристигна, прво почна да танцува, а набргу потоа отиде со младоженецот во посебна просторија од барот, каде што младоженецот ја прими услугата со големо задоволство “, се вели во соопштението.

Проблемите продолжиле и на самата свадба. Младиот човек наведува дека, само две недели по моминската забава, на свадбениот танц, младоженецот ја испеал песната „Кукле, решен сум…“ , што дополнително го згрозило.

„Речиси го повратив предјадењето“, напиша тој.

Врвот на шокот дојде кога, како што тврди тој, на свадбата „линијата беше повлечена како во тоалет“.

Авторот на објавата изразува длабоко разочарување и се прашува како да продолжи пријателството со маж кој е подготвен да се однесува на овој начин кон жената со која се жени. Посебен проблем за него е фактот што сега мора да ја посети двојката на прославата и да „се преправа дека сè е најнормално“.

„Ова ми нема смисла. Дозволете ми да напоменам и дека границата беше повлечена на свадбата, а не во тоалет. Изневерувањето отсекогаш имало и ќе има, но ова никогаш нема да ми биде јасно. Паднавме многу далеку како општество“, заклучи тој.

Признанието предизвика голем број коментари, а мислењата беа поделени. Повеќето корисници се согласија со авторот дека ваквото однесување не е нормално, но го предупредија да не генерализира врз основа на едно лошо искуство.

Многумина истакнаа дека нивните момински забави изгледаат сосема поинаку: од сплаварење, до друштвени игри, до патувања.

Еден корисник напиша: „Bеројатно се најдовте во такво друштво, не треба сега да генерализирате и врз основа на едно искуство мислите дека тоа е стандард . Моминските забави на кои бев беа сведени на одење на рафтинг, играње Катан цела ноќ, одење во Виена и веселење.“

Најчестиот совет беше авторот да се дистанцира од таков круг на пријатели , наместо да се меша во нивната врска.

Исто така, имаше обиди да се објасни однесувањето на младоженецот како резултат на општествениот притисок.

„Ако се млади, тогаш тоа е притисок од општеството. Младоженецот е ставен во позиција каде што треба да се преправа дека е „машки“ и тоа му се допаѓа, но ако е постар, тогаш едноставно нешто не е во ред со него“, беше еден коментар.

The post Шок и неверица на свадба во Србија: „Отидов на моминска забава, но кога го видов ова речиси повратив“ appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: