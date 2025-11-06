ШОК РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕ Откриен идеалниот број на љубовни партнери во текот на животот

0 SHARES Сподели Твитни

Колку ги имавте? Дали актуелните партнери ве прашуваат тза оа? Што мислите за тоа прашање и дали искрено одговарате на тоа? Колку често ви пречи вистината?

Ново истражување спроведено од британската страница за запознавање „IllicitEncounters.com“ вклучува 1.000 мажи и 1.000 жени, а се покажа дека 52 проценти од испитаниците сметаат дека тој број треба да биде 13.

Според податоците, некои може да бидат отфрлени од фактот дека партнерот имал повеќе од 18 сексуални партнери – 73% од испитаниците се согласуваат. Некои се чини дека тоа го гледаат како знак дека некој може да биде неверен, што не мора да биде поврзано.

Податоците исто така покажале дека 67% од жените лажат за бројот на нивните сексуални партнери, во споредба со само 13% од мажите. Ова може да биде затоа што жените се повнимателни во споделувањето на своите интимни подвизи со цел да се прикажат како поконзервативни кон спротивниот пол.

Дури 77% од мажите рекле дека би спиеле со некого на прв состанок доколку има хемија, во споредба со само 39% од жените.

Повеќето не сакаат да го знаат сексуалното минато на својот партнер

Интересно е што повеќе мажи (59%) отколку жени (46%) сметаат дека голем број сексуални партнери прават некого помалку посакуван, што сугерира дека сè уште постои социјална стигма во однос на перцепцијата на промискуитет меѓу половите.

Според тоа истражување, само 31% од мажите и жените сакаат да го знаат сексуалното минато на својот партнер, што укажува на тоа дека луѓето повеќе не сакаат да се занимаваат со своите чувства во врска со ова прашање, особено ако не им се допаѓа одговорот.

Секс експертката Џесика Леони вели дека голем број сексуални партнери одбиваат многумина затоа што никој не сака да биде само уште еден во низата.

„Исто така, не сакате да излегувате со некој што едвај има искуство…13 партнери е идеална бројка – и гарантира дека ќе завршите во кревет со некој искусен, авантуристички и отворен“, вели Леони.

