Шпанија ги истражува X, Meta и TikTok за детска порнографија

Шпанската влада му наложи на обвинителството да покрене истрага против дигиталните платформи X, Meta и TikTok за „креирање и ширење детска порнографија преку вештачка интелигенција“, изјави денес премиерот Педро Санчез.

„Овие платформи го нарушуваат менталното здравје, достоинството и правата на нашите деца“, напиша Санчез на својот профил на Network X. „Државата не може да го дозволи ова. Неказнувањето на овие технолошки гиганти мора да заврши.“

Мерки за заштита на децата на интернет

Порано овој месец, Санчез најави низа мерки насочени кон ограничување на онлајн злоупотребата и зајакнување на заштитата на децата. Меѓу предложените мерки се забраната за пристап до социјалните мрежи за лица под 16 години, како и покренување судски постапки против директорите на социјалните мрежи.

Милијардерот и сопственик на X Network, Илон Маск, потоа одговори дека е „тиранин и предавник на шпанскиот народ“, со објава во која беше содржан и емотикон за какање.

Шпанија одлучи да истражи и ограничи користењето на социјалните мрежи откако Австралија во декември стана првата земја во светот што го забрани пристапот до социјалните мрежи за лица под 16 години.

Истраги низ цела Европа

Европската комисија, извршното тело на Европската Унија, започна истраги против „Мета“, „ТикТок“ и системот за вештачка интелигенција „Грок“.

Во вторник, Ирска, исто така, отвори истрага против Грок за користење лични податоци што би можеле да се користат за создавање сексуална содржина, вклучително и содржина поврзана со деца.

Франција ја истражува мрежата X за генерирање сексуална „длабока“ содржина — форма на вештачка интелигенција што овозможува создавање убедливи, но лажни видеа, фотографии или аудио снимки.

Минатата недела, Португалија започна со воведување ограничувања за користење на социјалните мрежи за лица под 16 години.

Шпанската министерка за млади и деца, Сира Рего, во вторник на социјалната мрежа „Блускај“ истакна дека левичарската влада на Шпанија презема уште еден чекор за заштита на правата на децата на интернет.

Таа потсети дека во јануари побарале од Државното обвинителство да истражи дали мрежата X извршила кривични дела поврзани со детска порнографија и изјави дека „денес на седницата на кабинетот го активирале член 8 од Статутот на Државното обвинителство со цел да се спроведе истрага против големите платформи“.

