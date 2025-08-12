Шпанија евакуираше 44 ранети и болни деца од Газа: Ги распореди низ целата земја, тие исто така имаат право на азил

0 SHARES Сподели Твитни

Шпанската влада објави дека Шпанија евакуирала 44 ранети или болни деца од воено разорената Газа во последните неколку месеци, заедно со околу 100 нивни роднини.Четири одделни мисии за евакуација беа спроведени во координација со меѓународни организации и сојузнички земји, се вели во соопштението на шпанското Министерство за миграција, кое ги водеше операциите.Се додава дека децата и нивните семејства се преместени низ Шпанија на лекување.Оние што ќе бидат донесени во Шпанија ќе имаат право да аплицираат за азил.Министерката за миграција Елма Саиз изјави дека операциите покажале дека „солидарноста и меѓународната соработка спасуваат животи“.Патем, владата на премиерот Педро Санчез беше меѓу најгласните критичари во Европската унија на тековната војна на Израел во Газа.

