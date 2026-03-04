Шпанија ја демантира Белата куќа: Нашиот став „не на војната“ останува јасен и недвосмислен

Шпанскиот министер за надворешни работи, Хозе Мануел Албарес, денес негираше дека Белата куќа ќе соработува со американската војска.

Албарес рече дека „нема поим“ за што зборуваше портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит, за време на брифингот за медиумите и дека ставот на шпанската влада за војната „не се променил“.

„Ставот на шпанската влада за војната на Блискиот Исток, бомбардирањето на Иран и користењето на нашите бази воопшто не се променил… Нашата позиција „не на војната“ останува јасна и недвосмислена“, изјави шпанскиот министер за радиото.

Вчера, претседателот Трамп се закани дека ќе ја прекине целата трговија со Шпанија откако земјата им забрани на САД да ги користат своите воени бази како дел од операцијата во Иран.

Потоа, Белата куќа објави дека Шпанија се согласила да соработува со американската војска откако „јасно и гласно ја слушнала пораката на Трамп“.