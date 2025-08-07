ШПАНСКИ ОМЛЕТ: Евтино, брзо јадење кое нема да можете да престанете да го јадете

0 SHARES Сподели Твитни

Ви треба:

6 јајца5 млади компири1 кромидсол, масломагдонос за посипување (по желба)

Подготовка:

Излупете ги компирите и кромидот, исечкајте ги на коцки. Загрејте малку масло во тава, пропржете го кромидот, додадете ги компирите и пржете на тивок оган додека не омекнат. Исцедете го маслото. Изматете ги јајцата со вилушка, додадете сол по вкус. Додадете ги пржените компири и кромидот, измешајте. Загрејте две лажици масло во тава и прелијте ја смесата. Пржете од двете страни додека не поруменат. Сервирајте наросено со сечкан магдонос.

