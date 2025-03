Штетна храна за бебиња: Што треба да избегнувате

0 SHARES Сподели Твитни

На бебињата не им се потребни многу калории, но нивната исхрана треба да биде богата со хранливи и здрави компоненти. Некои често понудени намирници на малите деца всушност можат да бидат нездрави, бидејќи содржат висока количина на калории, шеќер или сол, а имаат минимална хранлива вредност. – Момците имаат мал стомак, па висококалоричната храна брзо го полни и остава малку простор за здрава храна полна со важни нутриенти. Овој недостаток на хранливи материи може дури и да го забави нивниот развој. Поради ова, важно е да знаете која храна е погодна за детето и кои намирници треба да се избегнуваат, вклучувајќи и оние кои можат да предизвикаат гушење, вели Кристин Гербштад, педијатар во Американската академија за исхрана и диететика.

Храната која е преработена не е најдобар избор за малите деца. Преработената храна ја губи хранливата вредност бидејќи процесите на преработка ја зголемуваат количината на шеќер, сол и маснотии. За мали деца, препорачливо е да се избира храна што се подготвува специјално за нив, со ограничени состојки и без додадена сол, шеќер или модифицирани скробови.

Чоколадо не е погодна храна за бебешкиот стомак кој се развива, бидејќи какаото и шеќерот можат да предизвикаат иритации, расположење и нарушувања во сонот. Високиот внес на шеќер може да создаде штетни навики и зголемена желба за слатки. Овошните кашички, особено домашните, се здрави алтернативи на чоколадото, задоволувајќи ја потребата за слатко без несакани последици.

Истражување во САД открило дека скоро 14 отсто од деветмесечни бебиња јадат пржени компири најмалку еднаш неделно, а со годините, овој удел се зголемува. Пржените компири, иако распространети, не се здрава навика поради високата содржина на масти, соли и калории. За здрави алтернативи, јогурти и овошни каши се препорачуваат кога се бара брза закуска.

Газирани напитоци немаат хранливи матeрии и зафаќаат простор во стомакот што би можел да се искористи за здрави намирници. Прекумерната консумација на шеќер во таквите напитоци може да предизвика расипување на забите и други здравствени проблеми.

Што се однесува на негазираните сокови, тие често содржат висок процент на шеќер и многу малку природни влакна од плодовите. Големата количина шеќер во соковите може да предизвика дијареа кај некои малечки. Поради ова, педијатрите не препорачуваат сокови за бебиња помали од 12 месеци. Главниот пијалак треба да биде мајчиното или прилагоденото млеко, а после шест месеци може да се додаде мала количина вода.

