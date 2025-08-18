Што би добила Џорџина ако раскине со Роналдо? Ова се деталите од предбрачниот договор

0 SHARES Сподели Твитни

Пред неколку дена, светот ја слушна веста дека португалскиот фудбалер Кристијано Роналдо се сврши со својата долгогодишна свршеница Џорџина Родригез, со која има деца. А сега се „отвараат“ многу теми, а една од најинтересните е предбрачниот договор, како и цената на вереничкиот прстен.Сепак, иако љубовта меѓу нив изгледа како бајка, многумина се прашуваат: „Што ако еден ден раскине?“. Ниту Кристијано ниту Џорџина не сакаат да размислуваат за тоа, но сепак мора да бидат подготвени, а беше изготвен и предбрачен договор.Што би делеле Кристијано и Џорџина во случај на развод?Секако, во таков исход, фокусот најмногу би бил на распределбата на парите и имотот, а за да се „штедат“ макотрпни преговори и последователни дискусии во таков непосакуван, но можен сценарио, дуото вклучи клаузули за развод во предбрачниот договор.И како што откри португалскиот весник TV Guia, сè протече во јавноста! Имено, изворот наведува дека во случај на развод, Џорџина би можела да добива доживотна сума од речиси 100.000 евра месечно! Покрај тоа, таа би поседувала и вила во Мадрид, имот сместен на парцела од 4.000 квадратни метри, за кој Роналдо плати цели пет милиони евра уште во 2010 година.Ова се нереални бројки и клаузули од договорот, кои, за разлика од приходите на Роналдо, повторно изгледаат – мизерни. Бидејќи земајќи предвид дека Португалецот во Саудиска Арабија заработува околу 208 милиони евра годишно, делот што би го добила Џорџина во случај на развод, навистина изгледа како „ситница“.

