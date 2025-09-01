Што вашите стапала кажуваат за вашето здравје: Препознајте ги симптомите

0 SHARES Сподели Твитни

Вашите стапала можат да откријат многу за вашето здравје – без разлика дали се секогаш ладни, што може да биде знак за лоша циркулација, или ја менуваат бојата, што може да биде знак за Рејнов синдром.

Ако вашите прсти се секогаш ладни, една од причините може да биде слабиот проток на крв – проблем со циркулацијата понекогаш поврзан со пушење, висок крвен притисок или срцеви заболувања. Оштетувањето на нервите од неконтролиран дијабетес, исто така, може да предизвика вашите стапала да се чувствуваат ладни. Други можни причини вклучуваат хипотироидизам и анемија.

Кога ве болат стапалата по долг ден, можеби само ги колнете вашите чевли. Но, болката што не е предизвикана од високи потпетици може да биде предизвикана од стрес фрактура, мала пукнатина во коската. Една можна причина: прекумерно вежбање или спортување како кошарка и трчање на долги патеки. Исто така, ослабените коски од остеопороза го зголемуваат ризикот.

Рејнов синдром може да предизвика вашите прсти да станат бели, потоа сини, потоа повторно црвени и да се вратат во нивната природна боја. Тоа е предизвикано од ненадејно стеснување на артериите, наречено вазоспазам. Стресот или промените во температурата можат да предизвикаат вазоспазми, кои обично не водат до други здравствени проблеми. Рејноовата болест може да биде поврзана и со ревматоиден артритис, Сјогренова болест или проблеми со тироидната жлезда.

Најчеста причина за болка во петата е плантарен фасциитис, воспаление на областа каде што овој долг лигамент се прицврстува на коската на петата. Болката може да биде најсилна кога ќе се разбудите и ќе извршите притисок врз стапалото. Артритисот, прекумерното вежбање и несоодветните чевли исто така можат да предизвикаат болка во петата, како и тендинитисот.

Отечените стапала може да бидат знак дека сте стоеле предолго, но ако се случуваат често, може да бидат знак за сериозна медицинска состојба. Причината може да биде лоша циркулација, проблем со лимфниот систем или згрутчување на крвта. Проблемите со бубрезите или намалената функција на тироидната жлезда исто така може да предизвикаат оток. Ако имате постојано оток на стапалата, посетете го вашиот лекар.

Чувството на пецкање во стапалата е честа појава кај дијабетичари со оштетување на периферните нерви. Може да биде предизвикана и од недостаток на витамин Б, атлетско стапало, хронична бубрежна болест, слаба циркулација во нозете и стапалата (периферна артериска болест) или хипотироидизам.

