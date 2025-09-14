Што вели неговата омилена поза за него?

0 SHARES Сподели Твитни

Може да дознаете многу за мажот од тоа како сака да води љубов. Иако најдобриот секс е разновидниот, повеќето мажи имаат предност во однос на позата, која лесно можат да биде воочена.

Еве и што издаваат тие:

Мисионерска поза

Тоа е една од најпознатите практикувани пози и речиси задолжително присутна во секој сексуален чин. Со неа доживувањето е поинтимно, бидејќи двајцата партнери можат да се гледаат во очи и да се бакнуваат, додека трае самата пенетрација. Оваа поза ја остава контролата во рацете на мажот, кој го одредува темпото и е најпосакувана токму од господата кои сакаат да ги држат работите во свои раце. Покрај тоа, тој дефинитивно е човек кој сака да ја задоволи жената. Според секс експертите фановите на мисионерската поза се лојални и одговорни мажи.

Кучешката

Речиси нема човек кој не ја сака оваа поза, која повторно ја става контролата во негови раце. Но, оние кои целосно ја фаворизираат се авантуристи, сакаат да експериментираат и да го креваат адреналинот. Тој ја сака слободата и работите да се случуваат неговиот начин.

Кога жената е одозгора

Оваа поза има различни варијации, но основата останува иста – мажот лежи, а дамата е одозгора и ја врши целата работа. Тоа не значи дека мажот е пасивен или не сака да доминира, туку дека секогаш си дава тешка работа и сака да се грижат за него и да му се додворуваат.

Поза лажички

Овој маж го обожава дејството, романтиката, интимноста во кревет. Претставниците на посилниот пол, кои често се сместени во поза лажички сакаат многу да ѝ испорачаат задоволство на партнерката, а исто така немаат против да се милуваат и да се радуваат на галење и по самиот чин. Тие се грижат и се посветени во сè.

Стоечка поза

Сексот во исправена положба може да биде неповолен и често се практикува така, кога е спонтан и двајцата партнери немаат многу време за предигра и да ги мачкаат на чаршафите. Позата е многу користена од непослушен флиртаџии кои не држат до интимноста, туку бараат авантури и нестандардни искуства. Тие се досадуваат брзо и ретко остануваат долго со една жена.

