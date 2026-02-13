Што да направите ако ставите погрешно гориво во вашиот автомобил: Во овој случај, сценариото е најкритично

0 SHARES Сподели Твитни

Тоа непријатно чувство во стомакот кога ќе сфатите дека сте зеле погрешен „пиштол“ на бензинската пумпа им се случува дури и на највнимателните. Во брзање, расеани или додека возите туѓ автомобил, оваа грешка е изненадувачки честа.

Неодамнешните истражувања покажуваат дека секој четврти возач барем еднаш дополнил погрешно гориво . Добрата вест е дека, ако ја забележите грешката на време, штетата речиси сигурно нема да постои. Сепак, она што ќе го направите во следните моменти е клучно.

Прво на сите – останете смирени. Не го палете моторот под никакви околности. Дури и не го ставајте клучот во бравата ниту го притискајте копчето за стартување. Тоа е правило кое прави разлика помеѓу мала непријатност и огромен трошок. Ако моторот остане исклучен, ќе спречите погрешното гориво од резервоарот да стигне до чувствителните делови на моторот, каде што штетата се јавува речиси веднаш.

Бензин во дизел – најризично сценарио

Најчеста и најопасна ситуација е налевање бензин во дизел мотор. Ова се случува почесто бидејќи цревото за бензин е потесно и лесно се вклопува во отворот на резервоарот за дизел. Проблемот е во суштинската разлика помеѓу овие две горива.

Дизелот, покрај тоа што го движи моторот, има и улога на лубрикант. Неговата малку маслена структура ги подмачкува клучните компоненти на системот, како што се пумпата под висок притисок и инјекторите, чии делови се направени со исклучително прецизни толеранции, пофини од човечка коса. Бензинот, од друга страна, делува како растворувач. Кога се наоѓа во дизел системот, го отстранува заштитниот слој на подмачкување и предизвикува триење метал со метал.

Ако моторот се запали, оваа смеса влегува во системот и започнува верижна реакција на оштетување . Пумпа под висок притисок без подмачкување почнува да се абе и да создава мали метални струготини, кои се шират низ системот под висок притисок и ги оштетуваат инјекторите, филтрите и цевките.

Дизел на бензинска пумпа – непријатно, но поблаго

Налевањето дизел во бензински мотор е поретка грешка, бидејќи дизел-пиштолот е поширок и обично не може да се вклопи во потесниот отвор на резервоарот кај повеќето модерни бензински мотори. Ако се случи тоа, последиците генерално се помалку сериозни.

Дизелот е погуст и помастен и не може правилно да гори со свеќичката кај бензинскиот мотор. Наместо механичко оштетување, постои блокада на системот. Моторот веројатно дури и нема да запали. Ако се запали, ќе работи неправилно, ќе се тресат и ќе излегува црн или сив чад од издувните гасови пред да се исклучи. Свеќичките брзо се валкаат со саѓи, а филтрите и инјекторите може да се затнат. Иако оваа ситуација ќе ве спречи, ретко резултира со трајно и скапо оштетување на моторот.

Која е разликата во цената на поправката?

Разликата во трошоците за поправка зависи од видот на грешката, но и од вашата прва реакција. Ако не сте го запалиле моторот, проблемот останува ограничен на резервоарот. Во тој случај, цената на интервенцијата – која вклучува пристигнување на влечно возило и професионално пумпање гориво – обично изнесува помеѓу 100 и 250 евра.

Меѓутоа, ако го стартувате моторот, дури и за неколку секунди, трошоците вртоглаво растат. Потребно е да се исчисти целиот систем за гориво – цевки, филтри, пумпи и инјектори, а цената може да достигне од 800 до 2.000 евра. Во најтешките случаи, особено кај современите дизел мотори, кога пумпата под висок притисок и инјекторите откажуваат, штетата може да надмине 5.000 евра.

Што да направите веднаш по грешката?

Најважно е да се спречи влошување на ситуацијата. Целта е да се чува погрешно гориво во резервоарот, од каде што може безбедно да го отстрани експерт.

Моторот мора да остане исклучен. Ова го спречува активирањето на пумпата за гориво и циркулацијата на погрешна смеса. Потоа ставете го менувачот во неутрална положба за да може возилото полесно да се движи. Информирајте ги вработените на пумпата – тие се навикнати на овие ситуации и ќе ви помогнат да го обезбедите просторот околу возилото. Доколку е можно, со помош на други, турнете го автомобилот на безбедно место, подалеку од бензинските пумпи. После тоа, јавете се во стручен сервис.

Кога ќе забележите грешка додека возите

Исто така, се случува возачот да го забележи проблемот дури откако ќе се оддалечи од пумпата. Ако во дизелот се налее бензин, симптомите се изразени: гласен метален тресок од моторот, густ бел чад од издувните гасови, ненадејно губење на моќноста и гаснење на моторот. Кај дизелот на бензинската пумпа се јавуваат тешкотии при палење, нерамномерно работење, црн чад и конечно гаснење. Во двата случаи, светлото за управување со моторот речиси сигурно ќе се вклучи.

Доколку забележите некој од овие знаци, веднаш застанете на безбедно место, исклучете го моторот и не обидувајте се повторно да го запалите. Секој дополнителен километар ја зголемува штетата.

Како изгледа професионалното пумпање гориво

Кога ќе пристигне експертот, постапката е брза и систематска . Со помош на специјализирана, антистатичка опрема, техничарот ќе го испразни резервоарот и ќе го отстрани контаминираното гориво. Потоа системот се исплакнува за да се отстранат сите остатоци. После тоа, се истура мала количина соодветно гориво, моторот се стартува и се вршат последните проверки. Целиот процес трае помеѓу 60 и 90 минути.

Важно е да се знае дека штетата предизвикана од полнење погрешно гориво генерално не е покриена со гаранцијата на производителот, а многу стандардни полиси за осигурување на автомобили исто така не ја покриваат. Затоа брзата реакција и повикувањето експерт е најдобрата заштита од многу повисоки трошоци и зачувување на вредноста на вашето возило.

