Што да јадете за да живеете подолго: Истражувањата покажуваат дека оваа диета е најдобриот избор

Ново истражување објавено во списанието Science Advances покажа дека AHEI исхраната, која вклучува интегрални житарки, овошје и зеленчук, ја покажува најсилната врска со подолг животен век.

Оваа обемна студија за долговечноста покажа дека одредени навики во исхраната можат да имаат мерливо и долгорочно влијание врз очекуваниот животен век. Истражувањето анализирало здравствени и нутритивни податоци на повеќе од 100.000 луѓе од голема биомедицинска база на податоци во Велика Британија, следејќи ги нивните навики и здравствени исходи во период од повеќе од една деценија.

Научниците сакаа да утврдат дали и до кој степен придржувањето кон одредени добро познати модели на здрава исхрана навистина може да го продолжи животот.

Тие ги споредиле сите оброци со пет добро воспоставени здрави навики во исхраната: медитеранската исхрана (здрави масти, риба и многу зеленчук), диета за намалување на ризикот од дијабетес (богата со растителни влакна, не многу шеќер), DASH диетата дизајнирана за намалување на крвниот притисок, пристап базиран на растенија и Алтернативниот индекс на здрава исхрана, познат како AHEI.

Резултатите покажаа дека сите анализирани здрави навики во исхраната биле поврзани со помал ризик од предвремена смрт, но еден особено се издвоил. Тоа бил модел познат како Алтернативен индекс на здрава исхрана (AHEI), кој бил развиен за мерење на квалитетот на исхраната врз основа на внесот на храна поврзана со помал ризик од хронични заболувања. Оваа диета дава приоритет на зеленчукот, овошјето, интегралните житарки, мешунките, јаткастите плодови и здравите масти, додека го ограничува внесот на црвено и преработено месо, шеќерни пијалоци и рафинирани житарки.

Според проценките на истражувачите, 45-годишен маж кој постојано го следи овој начин на исхрана би можел да живее во просек повеќе од четири години подолго во споредба со неговите врсници кои имаат најлоши навики во исхраната, додека жените би можеле да добијат повеќе од три дополнителни години живот.

Студијата, исто така, ги разгледа медитеранската исхрана, DASH диетата и други модели на исхрана кои со години се поврзани со намален ризик од срцеви заболувања, дијабетес и одредени видови на рак. Иако тие покажаа значителни придобивки, разликите беа малку помали од водечкиот модел.

Интересно е што позитивните ефекти од здравата исхрана беа присутни без оглед на генетската предиспозиција на испитаниците, што укажува дека начинот на живот може да ублажи или надмине одредени наследни ризици.

Авторите нагласија дека долговечноста не е резултат на една храна или краткорочен режим, туку на долгорочен начин на исхрана што се одржува со години. Тие исто така истакнаа дека промените во исхраната имаат смисла во средната возраст, не само во младоста, бидејќи придобивките можат да се остварат и кога се усвојуваат поздрави навики подоцна во животот.

Заклучокот од истражувањето е дека постојаниот избор на висококвалитетна, хранливо богата храна може да има вистинско и мерливо влијание врз времетраењето и квалитетот на животот, и дека исхраната останува еден од најважните фактори на кои поединецот може да влијае кога станува збор за здравјето и долговечноста.

