Што да јадете за појадок ако сакате стабилен шеќер во крвта? Нутриционистите издвоија 5 опции

Започнувањето на денот со оброк богат со растителни влакна, протеини и здрави масти помага во одржувањето на стабилна енергија и избалансирано ниво на шеќер во крвта. Ако сте меѓу милионите луѓе кои имаат дијабетес или предијабетес, веројатно знаете колку исхраната влијае на нивото на шеќер во крвта.

Појадокот е оброк што често се прескокнува, но може да помогне во стабилизирање на нивото на гликоза.

,,Здравиот, избалансиран појадок може да биде вкусен, практичен и лесен за подготовка“, вели нутриционистката Вандана Шет. Од тост од цело зрно со путер од јаткасти плодови до овесна каша приготвена претходната вечер, едноставните опции можат да помогнат во одржувањето на стабилно ниво на шеќер во крвта.

Како појадокот влијае на шеќерот во крвта

Редовното појадување може да помогне во намалувањето на скоковите и падовите на шеќерот во крвта, подобрување на чувствителноста на инсулин и спречување на прекумерен глад подоцна во текот на денот, вели нутриционистката Марија Фрага. Експертите препорачуваат појадоци богати со растителни влакна, протеини и здрави масти бидејќи оваа комбинација го забавува варењето на храната и помага во стабилизирањето на гликозата.

Американското здружение за дијабетес препорачува консумирање на околу 14 грама влакна за секои 1.000 внесени калории. За појадок, добра идеја е да се стремите кон околу 8 до 10 грама влакна, според Фрага.

1. Тофу пржени јајца со авокадо и лиснат зеленчук

Протеините ви помагаат да се чувствувате сити подолго време. Покрај јајцата, протеините од растителна основа како тофуто се исто така добар избор. Истражувањата покажуваат дека исхраната богата со храна од растителна основа може да го намали ризикот од развој на дијабетес тип 2 и да помогне во контролата на тежината и шеќерот во крвта.

Кајгана со тофу одоѓа добро со авокадо и лиснат зеленчук како спанаќ, кељ или раштан. Авокадото е богато со здрави масти и растителни влакна – едно овошје содржи речиси 14 грама растителни влакна.

2. Тост од цело зрно со путер од бадеми и бобинки

Лебот од цело зрно богат со растителни влакна, путерот од јаткасти плодови и бобинките се едноставна комбинација што обезбедува енергија и стабилно ниво на шеќер во крвта. Експертите препорачуваат избор на леб со најмалку 3 грама растителни влакна по парче.

Бобинките и семките од чиа дополнително го зголемуваат внесот на растителни влакна. Една чаша боровинки содржи околу 4 грама, а една лажица семки од чиа содржи речиси 5 грама растителни влакна.

3. Парфеи од грчки јогурт со цимет

Грчкиот јогурт е богат со протеини кои помагаат да се спречат ненадејни скокови на шеќерот во крвта. Покрај тоа, содржи пробиотици, калциум и витамин Д.

Нутриционистот Шет препорачува комбинирање со овошје богато со растителни влакна, јаткасти плодови и цимет. Некои истражувања сугерираат дека циметот може да помогне во намалувањето на шеќерот во крвта, но потребни се повеќе истражувања.

4. Овесна каша подготвена претходната вечер

Овесна каша приготвена претходната вечер е практичен појадок што можете да го понесете со себе. Овесот содржи растворливи влакна бета-глукан, кои можат да помогнат во намалувањето на инсулинската резистенција, намалувањето на шеќерот во крвта и намалувањето на холестеролот.

Можете да ги комбинирате со свежо овошје, како јаболка, боровинки или јагоди, и семиња како ленено семе или чиа семе.

5. Појадок со зеленчук

За вкусен појадок, можете да подготвите чинија со зеленчук, јајца или урда и интегрални житарки. Зеленчукот е богат со растителни влакна, витамини и антиоксиданси, а има и малку калории, што може да помогне во регулирањето на телесната тежина.

Експертите често го препорачуваат методот на чинија: наполнете ја половина од чинијата со зеленчук, четвртина со протеини и четвртина со јаглехидрати богати со растителни влакна.

