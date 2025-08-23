Што доведе до потврда за „екстремен глад“ во Газа – клучни наоди од извештајот и реакции

0 SHARES Сподели Твитни

Глобален мониторинг за глад, поддржан од Обединетите нации, утврди дека во градот Газа и околината моментално се јавува „екстремен глад“.Интегрираната класификација на фази на безбедност на храната (IPC) претходно предупреди дека Газа е на работ на „глад“, но сега за прв пат вели дека настаните во последните месеци – вклучувајќи ја новата израелска офанзива, зголеменото раселување и неделите целосна израелска блокада на територијата – го направија „екстремниот глад“ реалност во Газа.Експертите на IPC предупредуваат дека ќе се прошири и во други области на Газа ако не се преземе ништо за да се запре војната на Израел и да се зголеми хуманитарната помош.Ајде подетално да погледнеме.Кои беа главните наоди од извештајот?Главниот наод е дека гладот ​​повеќе не е закана за Газа – тој сега е реалност, пишуваат странските медиуми , според Телеграф.IPC вели дека повеќе од 500.000 луѓе во Појасот Газа сега се соочуваат со „катастрофални услови“, највисокото ниво во нивната класификација на несигурност во храната, „карактеризирано со глад, сиромаштија и смрт“.Во губернацијата Газа, која го вклучува и градот Газа, IPC откри дека 30 проценти од населението се соочува со катастрофални услови, при што 50 проценти се соочуваат со „итен“ степен под нив.Се верува дека условите во северниот дел на Газа се „исто толку тешки – или полоши – отколку во Газа“, но IPC не е во можност да ја класифицира областа поради ограничени податоци.IPC, исто така, предвидува дека глад ќе биде присутен и во губерниите Деир ел-Балах и Кан Јунис до крајот на септември.IPC сега утврдува дека 25 и 20 проценти од населението во тие губернии, соодветно, веќе се класифицирани како погодени од катастрофа од ниво 5.Исто така, се предвидува дека 132.000 деца на возраст меѓу пет и шест години ќе страдаат од акутна неухранетост пред јуни следната година, како и 55.000 бремени жени и доилки и 25.000 бебиња на кои им е потребна итна нутритивна поддршка.Рафа, најјужниот губернаторат во Газа, не беше анализиран од страна на ИПЦ бидејќи во голема мера е напуштен од Палестинци како резултат на израелските воени операции.Како ИПЦ заклучи дека во Газа започнал екстремен глад?IPC има петстепена класификација на несигурноста на храната, при што „катастрофалната“ е најлошата.Катастрофата се класифицира како кога „семејствата доживуваат екстремен недостаток на храна и/или не можат да ги задоволат другите основни потреби дури и по целосно користење на стратегиите за справување“.Во катастрофа од ниво 5, „очигледни се глад, смрт, сиромаштија и екстремно критична акутна неухранетост“.Сепак, класификацијата на глад е одвоена од ова. За да се прогласи „глад со разумни докази“, како што се случи сега во Газа, мора да има јасни докази дека се исполнети два од трите прагови за акутна несигурност на храна, акутна неухранетост и смртност.Праговите се најмалку 20 проценти од домаќинствата „да бидат исклучително несигурни во однос на храната и да се соочуваат со глад и сиромаштија“, дека акутната неухранетост кај децата под петгодишна возраст погодува 30 проценти или повеќе и дека има најмалку два смртни случаи на 10.000 дневно како резултат на несигурност во однос на храната.Што ја предизвика гладта во Газа, според IPC?IPC обвинува четири фактори за кои вели дека се „предизвикани од човекот“: конфликт, раселување, ограничен пристап и колапс на прехранбениот систем.Во израелската војна во Газа веќе загинаа повеќе од 62.000 Палестинци во последните 22 месеци од нејзиниот почеток.IPC забележува дека смртните случаи и повредите значително се зголемиле во јули, со просек од 119 смртни случаи дневно, што е речиси двојно повеќе од просекот од претходниот месец.Тековните израелски офанзиви доведоа до повеќекратни рунди на раселување на населението во Газа – при што ИПЦ известува дека 1,9 милиони луѓе се раселени повеќе од еднаш од почетокот на војната.Така, континуираното раселување и недостатокот на безбеден сместувачки капацитет придонесоа за влошување на состојбата со безбедноста на храната во Газа, заедно со уништувањето или непристапноста на 98 проценти од земјоделското земјиште во Газа и забраната за риболов.За да биде уште полошо, Израел воведе целосна блокада на снабдувањето со храна и други стоки, вклучувајќи вода, лекови и гориво, за Газа кон средината на март.Израел оттогаш ја укина целосната блокада, но строгите ограничувања за увоз остануваат.Зошто е толку важна дефиницијата за IPC?IPC е признат како примарна алатка што меѓународната заедница и ОН ја користат за да ги утврдат нивоата на несигурност на храната низ целиот свет.Податоците што ги обезбедува IPC се од витално значење за спречување на идните кризи со храна и спречување на гладот.Тие исто така можат да ја поттикнат меѓународната заедница да дејствува доволно рано за да се спречи гладот ​​или да се стави крај на гладот ​​откако ќе започне.Каква беше реакцијата?Генералниот секретар на ОН, Антонио Гутереш, го нарече гладот ​​„катастрофа предизвикана од човекот, морална пресуда и неуспех на самото човештво“.Гутереш рече дека Израел има „јасни обврски“ според меѓународното право да обезбеди храна и медицински материјали да влезат во Газа, бидејќи е окупаторска сила.„Гладот ​​не е само за храна; тоа е намерен колапс на системите неопходни за човечки опстанок“, рече Гутереш. „Луѓето гладуваат. Деца умираат. А оние кои имаат должност да дејствуваат, не успеваат.“

