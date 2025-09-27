Што е леуковорин, кој е одобрен за третман на аутизам? Досега, покажа мал ефект кај оваа група

0 SHARES Сподели Твитни

Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп објави дека Администрацијата за храна и лекови на САД (ФДА) го одобрила лекот леуковорин за употреба за лекување на аутизам. Соопштението ги шокираше здравствените експерти бидејќи го заобиколи вообичаениот процес на одобрување, кој е долг и ригорозен.Леуковоринот е всушност фолна киселина, или поточно, многу е сличен на неа, што е форма на витамин Б9 што се користи во хемотерапијата за заштита на клетките од токсични ефекти, а се користи и во бременоста за да се обезбеди правилен развој на фетусот.Комесарот на ФДА, Мартин Макари, изјави дека лекот сега ќе биде одобрен за пациенти со церебрален дефицит на фолна киселина (CFD), состојба која понекогаш се поврзува со нарушувања на аутистичниот спектар.Со оглед на тоа што мал број студии покажаа одредено подобрување кај децата со аутизам третирани со леуковорин, многу истражувачи и застапници на аутизмот тврдат дека објавата е прерана и дека се потребни понатамошни истражувања.Што е леуковорин?Фолната киселина е синтетичка форма на фолат, или витамин Б, хранлива материја која му помага на телото да создава црвени крвни зрнца и е неопходна за „здрав раст и функција на клетките“. Фолатот се наоѓа природно во лиснати зеленчуци, грав, јаткасти плодови и овошје како портокали и банани.Разликата е во тоа што леуковоринот е модифициран на начин што го олеснува поминувањето низ крвно-мозочната бариера за луѓе кои не можат да ја метаболизираат фолната киселина.Фолната киселина е особено важна за бремени жени и жени кои би можеле да забременат, бидејќи недоволното количество фолна киселина влијае на абнормалностите на мозокот. Особено, може да доведе до вродени дефекти на мозокот и ‘рбетот, наречени дефекти на невралната туба. Затоа, бремените жени користат приближно 400 мг фолна киселина дневно.Несаканите ефекти на леуковорин се прилично минимални и главно вклучуваат гастроинтестинална непријатност.Она што може да биде контроверзно во врска со лекувањето на аутизмот со леуковорин е тоа што врската помеѓу недостатокот на фолна киселина и аутизмот не е сосема јасна, односно повеќето луѓе со аутизам немаат недостаток на фолна киселина.Се проценува дека веќе 10 години луѓето истражуваат употреба на леуковорин за лекување на аутизам, надвор од одобрувањето.Дури постои и Фејсбук група каде што родителите споделуваат искуства, а една мајка пишува дека двата нејзини синови земаат леуковорин, но дека само едниот од нив делува добро. Многу други кои користеле леуковорин известуваат дека имал многу мал ефект.

