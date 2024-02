ШТО Е ОВА? Хаос на социјалните мрежи, 20 милиони луѓе го гледаат видеото и не им веруваат на очите (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Иако многу луѓе се подготвени да издвојат огромни суми пари за да одат на луксузни патувања, инфлуенсерката решила на своите следбеници да им ја покаже темната страна на Бали.

Грејс Кели (33), влијателна на патувања, на своите социјални мрежи ја сподели снимката на која се гледаат стотици пајаци покрај патот.„Апсолутно се плашам од пајаци, но мислам дека бев во страв. Знаев дека сакам да се доближам колку што можам, и тие беа многу мирни, па не ми беше толку непријатно. Не се приближив премногу“, рече Кели во нејзиното видео на TikTok.

Како што објасни таа, пајажината се протегала на околу 20 метри покрај патот.

„Беше толку густо што мислам дека не можеше ни да видиш што има зад нив на некои места. Се што можев да размислувам во тој момент беше како ниту една сума пари на светот не може да ме натера да поминам низ тоа“, рекла таа

„Бали и Австралија никогаш нема да ме видат“

Нејзиното видео на TikTok е прегледано повеќе од 20 милиони пати, а над 45.000 коментари ја следеле објавата.

„Бали беше број 1 на мојата листа на желби и сега е на 9928377474827“, „Фактот што Бали не направи ништо за тоа е погрешно. Ова е застрашувачко“, „Како некој што има арахнофобија, Бали и Австралија нема да ме видат “, напишаа корисниците на Тикток .

„Само неколку минути по објавата го зедов мојот телефон и имаше 10.000 прегледи. Ги охрабрувам другите да не се обесхрабруваат да го посетат Бали бидејќи веројатно нема да наидат на ова поради неговата локација. Беше необично искуство да се додаде на нивното патување“, рече таа, додавајќи дека добро се насмеала на некои од коментарите.

