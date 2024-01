“ШТО Е ОВА?!” Човек од Африка првпат во животот видел снег: Дошол да студира во Европа, сите се смеат на неговата УРНЕБЕСНА РЕАКЦИЈА

0 SHARES Сподели Твитни

Видео од Африканец на снег во Шведска ги насмеа корисниците на TikTok . Младиот човек кој на видеото се претстави како Фарук се пожали на снегот и додаде дека сега во неговата татковина грее сонце!

„Се враќам во Африка, што е ова?! Во Африка е сончево “, се пошегувал Африканецот Фарук додека околу него паѓал снег.

@chelsmoves Farouk said hejdå! He’s done with this😂 #winter #sweden #cold #tiktoksverige #fyp #africansineurope ♬ original sound – Chels💃🏽

Видеото го поставил Челс, Африканец кој студира во Шведска.

„Но тука е подобар животот!

„Но чекај Фарук, животот е подобар овде“, му довикува пријател додека Фарук драматично оставен во влечките на снегот.

„На мојот пријател му е доста од Европа по четири месеци“, стои во описот на видеото.

Видеото е прегледано над 600.000 пати и лајкувано речиси 70.000 пати.

„Јас сум Финец, но би сакал да бидам и во Африка“, „Фарук го виде тоа што требаше да го види, доста му беше“, „Ова е генијално, навистина ме насмеа“, коментираат корисниците на TikTok.

