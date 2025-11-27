Што е „повик за паника“ што беше испратн од аудито пронајдена во каналот? Овој повик пристигнал од телефонот на Ана 2 пати

0 SHARES Сподели Твитни

Автомобил „Ауди СКВ“ беше пронајден вчера во бетонски пропуст покрај главниот пат Чачак – Пожега.

Возилото го пронашле граѓани, а се сомнева дека во него се наоѓале телата на исчезнатата Ана Радовиќ и нејзината пријателка која го управувала возилото.

Според неофицијални информации, од овој автомобил бил упатен „повик за паника“ , по што полицијата дознала дека телефонот на исчезнатата Ана Радовиќ бил повикан двапати – итна помош и брза помош.

Тоа е функција што им овозможува на возачот или патниците автоматски или со притискање на копче да повикаат служби за итни случаи во случај на несреќа или опасност.

Овој систем вклучува:

Автоматски повик (eCall): Кај поновите возила, сензорите можат да детектираат сериозен судир (на пр. активирање на воздушните перничиња) и автоматски да повикаат служби за итни случаи, испраќајќи ја GPS локацијата на возилото.

Рачен повик: Секогаш постои копче за паника/SOS копче што патниците можат сами да го притиснат за директно да контактираат со службите за итни случаи или дефинираните контакти.

Што е е-повик?

Тоа е автоматски итен повик кој стана тивок ангел чувар на европските патишта, подготвен да реагира во најкритичните моменти дури и кога возачот не е во можност да го стори тоа.

Неговата најголема сила лежи во нејзината способност драстично да го намали времето на одговор на службите за итни случаи, што е клучен фактор за спасување животи.

Системот eCall, задолжителен кај сите нови модели на автомобили и лесни комерцијални возила хомологирани за пазарот на Европската Унија по 31 март 2018 година, е дизајниран со една цел: да се обезбеди најбрза можна помош во случај на сериозна сообраќајна несреќа.

Неговата функционалност е двојна.

Првенствено, системот се активира автоматски во случај на сериозен судир, како на пример кога ќе се активираат воздушните перничиња. Сензорите во возилото детектираат силен удар и независно воспоставуваат бесплатен повик до единствениот европски број за итни случаи 112.

Друга, подеднакво важна функција е рачното активирање.

Со притискање на споменатото SOS копче, возачот или кој било патник во возилото може директно да контактира со најблискиот центар за итни случаи.

Оваа можност е непроценлива ако сте сведок на друга несреќа, ако некој во возилото доживее ненадеен медицински проблем како што е срцев удар или ако се најдете во опасна ситуација, како на пример заглавување во сообраќајна лента без безбеден излез.

По повикот, GPS се активира.

Кога е активиран eCall, тој не воспоставува само гласовна врска. Во исто време, им испраќа на службите за итни случаи минимален, но клучен сет на податоци што им овозможува да реагираат брзо и прецизно.

Тој пакет информации ја вклучува точната GPS локација на возилото, времето на несреќата, идентификациски број на возилото и насоката на движење, што е исклучително важно на автопатите за да може помошта да се насочи во вистинската насока.

На тој начин, дури и ако патниците се во несвест или во состојба на шок и не се во можност да комуницираат со операторот, службите за итни случаи точно знаат каде се случила несреќата и можат веднаш да испратат полиција, противпожарна и брза помош.

Системот работи во сите земји-членки на ЕУ, без оглед каде е купено или регистрирано возилото, и не ви е потребен мобилен телефон за да работи.

Што е SOS копче?

SOS копчето е копче за итни случаи, кое најчесто се наоѓа во возилата и се користи за автоматски или рачни повици до службите за итни случаи (полиција, противпожарна служба, брза помош).

Во случај на несреќа, со притискање на копче или со автоматско активирање (на пр. по несреќа), системот испраќа клучни информации до службите за итни случаи, како што се точната GPS локација, времето и видот на настанот, дури и ако патниците не се во можност да комуницираат.

