Што е познато за оружјето употребено за убиство на Чарли Кирк: Главно го користат стрелци и ловци

Американските истражители вчера објавија дека пронашле пушка со болт, за која веруваат дека била употребена за атентат врз влијателниот конзервативец Чарли Кирк.Овој 31-годишник беше меѓу истакнатите поддржувачи на претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп. Тој е меѓу оние кои се одговорни за големата поддршка на младите луѓе за Републиканската партија. Завчера, додека зборуваше на Универзитетот во Јута, беше убиен од еден истрел, што Трамп го нарече „грозоморно убиство“.Роберт Болс од ФБИ рече дека истражителите пронашле она што тој го опиша како пушка со голема моќност и повторувачко дејство. Ова оружје е пронајдено во пошумена област, во близина на атентатот во Јута. Пушката со затворање е попрецизна од полуавтоматската, но има побавна брзина на пукање. Болс истакна дека ФБИ го анализира пронајденото оружје за да пронајде индиции и да го идентификува осомничениот.Тројца службеници од американскиот безбедносен апарат, кои разговараа со „Њујорк тајмс“ под услов да останат анонимни, посочија дека е пронајден постар модел на пушката „Маузер“. Други американски медиуми објавија дека станува збор за „Маузер .30-06“ со повторувачки клинец.Покрај тоа, пронајдени се неколку куршуми, вклучувајќи еден во комората на пушката. Дотичните оружја главно ги користат стрелци и ловци. Оние кои се запознаени со истрагата за Ројтерс изјавија дека гравурите на пронајдените оружја и нивното значење сè уште се анализираат.Бред Гарет, пензиониран агент на ФБИ, рече дека јавно објавените докази укажуваат дека осомничениот го испланирал нападот до најмалиот детаљ и дека овој план вклучувал испуштање на пушката и бегство.„Веројатно го сторил тоа затоа што не сакал да биде виден како носи оружје додека шета низ соседството“, истакна Гарет.Вчера, властите објавија видео на кое се гледа како осомничениот слегува од покривот на зградата, ја преминува улицата и се движи кон шумската област во близина на универзитетскиот кампус, објави Ројтерс.

