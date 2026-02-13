Што е рак на дебелото црево и кои се симптомите?

0 SHARES Сподели Твитни

Џејмс Ван Дер Бик, актерот најпознат по своите улоги во „Досонс Крик“ и „Варсити Блуз“ – во кои играше тинејџери кои минуваат низ растење и анксиозност – почина по битка со рак на дебелото црево. Имаше 48 години.

Во август 2023 година, му беше дијагностициран рак во трет стадиум, а јавно проговори за болеста во ноември 2024 година. И покрај третманот, тој продолжи да работи и се појави во серијата „Вокер“ на каналот CW (2024) и комедијата „Прекомпензација“ на Amazon Prime Video (2025).

Што е рак на дебелото црево?

Ракот на дебелото црево се јавува во дебелото црево или ректумот. Во зависност од тоа каде се развива туморот, може да се нарече рак на дебелото црево или ректален карцином, според Американското здружение за рак. Двете дијагнози често се споменуваат заедно бидејќи имаат слични карактеристики и влијаат на делови од дигестивниот систем. Според истиот извор, ракот на дебелото црево е трета водечка причина за смрт од рак кај мажите и четврта водечка причина за смрт од рак кај жените во Соединетите Американски Држави.

Симптоми на рак на дебелото црево

Според Центарот за рак „МД Андерсон“ при Универзитетот во Тексас, симптомите на рак на дебелото црево може да вклучуваат дијареја или запек што не исчезнува, како и промени во вашите вообичаени навики на цревата – како што се големината, обликот или фреквенцијата на столицата. Исто така, може да почувствувате непријатност или чувство дека треба да одите во тоалет кога навистина немате потреба.

Други можни симптоми вклучуваат болка или непријатност при празнење на цревата, непријатност при седење, абдоминална болка или грчеви (особено во долниот дел на стомакот), надуеност или чувство на исполнетост и промени во апетитот. Може да се појави и ректално крварење, крв во столицата или во столицата по празнење на цревата, екстремен замор и необјаснето губење на тежината.

Иако овие симптоми обично не значат дека имате рак на дебелото црево, се препорачува да посетите лекар ако забележите необјасниви промени или ако траат подолго од две недели.

Како да се тестирате?

Ракот на дебелото црево често започнува како полип – мал израсток на слузницата на дебелото црево или ректумот. Полипите сами по себе не се рак, но со текот на времето можат да се развијат во малиген тумор.

Според Центарот за рак „МД Андерсон“, повеќето преканцерозни полипи не предизвикуваат симптоми (или се многу благи), поради што редовните прегледи се особено важни. Центарот препорачува луѓето со просечен ризик да почнат со редовни прегледи почнувајќи од 45-годишна возраст.

Вообичаените методи на скрининг вклучуваат традиционални и виртуелни колоноскопии, тестови на столицата и други тестови. Доколку сте загрижени или имате симптоми кои укажуваат на проблем, посетете го вашиот лекар што е можно поскоро.

The post Што е рак на дебелото црево и кои се симптомите? appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: