Што е супер „Ел Нињо“? Експертите предупредуваат на рекордни климатски промени

Супер „Ел Нињо“ е неформален назив за исклучително силна фаза на климатскиот циклус ENSO, кога површината на централниот и источниот екваторски Пацифик е значително потопла од просекот и почнува да ги менува ветровите, врнежите и температурите во повеќе делови од светот. Во момент кога слабата Ла Ниња слабее, американскиот Центар за климатски прогнози прогнозира дека има 62 отсто шанси Ел Нињо да се развие меѓу јуни и август 2026 година и да трае најмалку до крајот на годината, а дел од експертите предупредуваат дека силна епизода би можела дополнително да ги засили веќе рекордните климатски промени.

Според НАСА, Ел Нињо се прогласува кога температурите во клучниот регион Нињо 3.4 остануваат најмалку 0,5 Целзиусови степени над долгорочниот просек во пет последователни месеци. Кога аномалијата се искачува околу или над 2 степени, научниците и медиумите често зборуваат за „многу силен“ или „супер“ Ел Нињо, иако тоа не е посебна официјална категорија во секој систем на класификација. НАСА наведува дека епизодата од 2023–2024 достигнала околу 2 степени над просекот, додека настаните од 1997–1998 и 2015–2016 надминале 2,5 степени, што објаснува зошто тие се сметаат за историски меѓу најсилните.

Сепак, Светската метеоролошка организација предупредува дека сегашните прогнози и натаму носат висока неизвесност, особено поради т.н. пролетна бариера за предвидување, кога моделите се помалку сигурни. NOAA проценува дека, ако Ел Нињо навистина се формира, шансата да стане „силен“ во периодот октомври–декември 2026 е околу една третина. WMO дополнително нагласува дека ниту еден Ел Нињо не е ист и дека ефектите зависат од интензитетот, траењето и времето на развој, па не секој регион ги чувствува последиците на ист начин.