Што и да правите, забите не ви се бели? ОВИЕ намирници се виновни – не е само кафето!

Нашите заби лесно можат да се оштетат од храната што најмногу ја сакаме. Многу скроб, слатки и солена храна придонесуваат за појава на бактерии кои предизвикуваат кариес и заболувања на непцата. Усната празнина е населена со повеќе од 800 различни бактерии.

Повеќето од нив се добри бактерии, но има и лоши, кои можат да предизвикаат жолти заби во најдобар случај. По оброкот, киселините се појавуваат во устата во рок од 20 минути и почнуваат да ги напаѓаат забите.

Цитруси

Лимоните, грејпфрутите и портокалите се богати извори на киселини и супстанции со кои треба да бидете внимателни кога станува збор за забите. Грејпфрутот и сокот од лимон се особено кисели и можат да ја еродираат забната глеѓ. Според една студија од 2008 година, лимоните и грејпфрутите се многу поштетни за вашите заби од портокалите. Секако, не е важно дали ги јадете овие овошја свежи или пиете слатка лимонада, што може да биде најлошата опција кога станува збор за здравјето на забите. Најдобрата превенција е да ги миете забите со миење и конец откако ќе го изедете ова овошје.

Бонбони

Бонбоните се опасност за вашите заби, особено меките како карамелите, кои лесно се лепат за забите. Бактериите во нашите усти го согоруваат шеќерот и создаваат киселина, која го раствора заштитниот слој на забната глеѓ и на тој начин предизвикува кариес, објаснуваат стоматолозите. Џвакачките слатки, како што се меките бонбони, се најлошиот напад врз вашите заби, веруваат експертите.

Секако, бонбоните не секогаш ќе ги оштетат вашите заби, бидејќи клучот е секогаш во умерени количини. Тврдите бонбони, на пример, се добар избор бидејќи не се лепат лесно за вашите заби. Сепак, тврдите бонбони имаат голем недостаток, тие се раствораат побавно во устата, давајќи им на бактериите повеќе време да произведат штетна киселина. Не гризете тврди бонбони, бидејќи тоа е најлесниот начин да ги оштетите забите.

Кафе

Кафето, исто како и тутунот, може да ги оштети и затемни забите ако се користи премногу. Според една студија, дамките од кафе се многу потешки за отстранување од забите и можат повторно да се појават дури и по третмани за белење на забите. Шеќерните додатоци во кафето, кои се лепат за вашите заби, се уште поопасни бидејќи можат да предизвикаат и кариес.

Чај

Иако чајот на прв поглед може да изгледа како подобар избор од кафето, овој пијалок лесно може да ги обои вашите заби во непривлечна боја. Се верува дека некои видови црн чај се поопасни за убавите заби од кафето.

Храна за убави, бели заби

Урамнотежената, здрава исхрана е најмногу што можете да направите за здравјето на целото ваше тело, вклучувајќи ги и вашите заби и непца. Минералите и витамините од зеленчукот се одлични за силни заби. Исто така, се препорачуваат мастики за џвакање без шеќер, кои ќе го зголемат производството на плунка во устата. Плунката е природен начин за миење на киселините произведени од бактериите во устата. Се верува дека ксилитолот, кој се содржи во некои мастики за џвакање, дополнително го регулира нивото на бактерии во устата.

Сепак, обичната вода е најдобриот начин да ги заштитите вашите непца и заби. Експертите веруваат дека водата, особено водата со флуор, ги зајакнува забите и спречува кариес. Здравјето на забите е незамисливо без калциум, чија клучна состојка е минералот хидроксиапатит, кој ја зајакнува забната глеѓ и коските.

Листестите зеленчуци се полни со витамини, се одлични за варење, го регулираат нивото на холестерол, а исто така прават чуда за вашите заби – главно затоа што бараат многу џвакање. Порција спанаќ или грав е како, како што велат експертите, машина за миење заби. Секоја храна, како месо или тврди јаболка, што бара џвакање физички ги зајакнува непцата и ги чисти забите, велат експертите.

