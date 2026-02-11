Што му прави на мозокот 35 години прекумерно пиење алкохол?

0 SHARES Сподели Твитни

Научниците открија разорните ефекти што долготрајната консумација на алкохол може да ги има врз мозокот. Нова шпанска студија, спроведена врз мозоците на луѓе кои биле зависни од алкохол во просек 35 години, покажа значајни генетски промени што ги прават луѓето поподложни на зависност.

Одамна е познато дека алкохолот е штетен за здравјето, од оптоварување на црниот дроб до зголемен ризик од деменција дури и со умерено пиење, но оваа студија дава најјасен увид досега во промените што се случуваат на молекуларно ниво, пишува „Унилад“.

Шпанска студија открива трајни промени во мозокот

Студијата, финансирана од шпанското Министерство за здравство и објавена во списанието „Аддикција“, ги испитуваше мозоците на 18 лица кои страдале од зависност од алкохол. Националниот институт за злоупотреба на алкохол и алкохолизам ја дефинира оваа состојба како неможност за запирање или контрола на консумирањето алкохол и покрај сериозните последици во личниот, професионалниот и здравствениот живот.

Истражувачите проучувале примероци од мозочно ткиво земени по смртта од луѓе со долготрајна зависност од алкохол кои не користеле други нелегални дроги. Примероците биле собрани во Австралија.

Како алкохолот ги преобликува клучните системи во мозокот

Истражувачите се фокусирале на ендоканабиноидниот систем, кој игра важна улога во регулирањето на расположението, чувството на благосостојба, стресот, меморијата и мотивацијата. Тие ги споредиле мозоците на луѓето со зависност од алкохол со оние кои немале такви проблеми и пронашле значајни разлики во активноста на одредени гени.

Кај луѓе со долготрајна зависност, нивоата на CB1 рецепторот, кој е поврзан со желбата и рецидивот, биле значително зголемени во деловите од мозокот вклучени во донесувањето одлуки и наградувањето. Ова може да ја зголеми склоноста кон зависно однесување. Во исто време, нивоата на CB2 рецепторот, кој има заштитна улога и помага во намалувањето на воспалението, биле преполовени, што укажува дека мозокот е помалку заштитен од штетните ефекти на алкохолот.

Промени беа забележани и кај рецепторот GPR55: неговите нивоа се зголемија во областа одговорна за донесување одлуки и се намалија во центарот за награда. Таков модел претходно не е забележан кај луѓе со зависност од алкохол.

Ензимот FAAH покажа спротивни промени во овие мозочни региони, што би можело да го наруши балансот на хемикалиите одговорни за чувството на задоволство. Сето ова укажува дека долготрајното консумирање алкохол го менува начинот на кој мозокот испраќа и прима сигнали, што може да ја зголеми желбата за алкохол, да ја ослабне самоконтролата и да го промени расположението и реакциите на стрес.

Потрагата по поефикасни терапии

Хорхе Манзанарес, главен автор на студијата и професор на Универзитетот Мигел Хернандез, нагласи колку се важни овие резултати.

„Зависноста од алкохол е една од водечките причини за болести и предвремена смрт во светот. Иако има огромно влијание врз општеството и јавното здравје, опциите за лекување остануваат ограничени. Затоа е важно да се разбере што се случува во мозокот по години консумирање алкохол за да можеме да развиеме поефикасни терапии“, рече тој.

