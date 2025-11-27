Што најмногу ги плаши Европејците: Стравот од војна и миграција доминира

Оптимизмот за иднината на Европската Унија се намалил кај Европејците, иако повеќе од половина од испитаниците сè уште велат дека чувствуваат оптимизам. Ова го покажува неодамнешното истражување на Флеш Евробарометар, според кое нивото на оптимизам опаднало за шест проценти во споредба со истиот период минатата година.

Анализата на поединечните земји-членки на ЕУ покажува дека овој пад е широко распространет, имено Малта (од 73 проценти на 57), Австрија (од 51 процент на 41), Италија (од 60 проценти на 50) и Грција (од 48 проценти на 39).

„Овој пад на оптимизмот покажува дека граѓаните чувствуваат вакуум во лидерството на европско ниво. Соочени со геополитички притисоци, економска несигурност и можност за градење вистинска европска независност, европските лидери наместо тоа избраа да попуштат, особено пред барањата на САД во врска со трговската политика и регулаторната автономија“, рече Алберто Алемано, професор по право и политика на ЕУ на HEC Paris, пренесува Euronews.

Како што додаде тој, постарите испитаници, за разлика од помладите кои сè уште ги формираат своите очекувања, можат да го споредат денешниот млак одговор со претходните моменти кога Европа покажа поголема решителност во одбраната на своите интереси и вредности.

Севкупно, Европејците веруваат дека главната сила на ЕУ лежи во нејзиното почитување на демократијата, човековите права и владеењето на правото (36 проценти).

Во 16 земји-членки, мнозинството рекоа дека тоа е најголемата сила на ЕУ, при што испитаниците во Луксембург (43 проценти), Данска (45 проценти) и Португалија (46 проценти) го ставаат на прво место.

Европејците, исто така, ја пофалија економската, индустриската и трговската моќ на ЕУ, при што пет земји-членки ја наведоа како нејзина најголема сила. Ова особено се однесува на Ирска (43 проценти), Холандија (41 процент), Литванија (36 проценти), Словенија (36 проценти) и Франција (35 проценти).

Нешто повеќе од една четвртина од испитаниците тврдат дека добрите односи и солидарноста меѓу земјите од ЕУ се најголемата предност на блокот. Најголем дел од испитаниците кои го делат ова мислење е забележан во Финска (38 проценти), додека најнизок е во Италија и Унгарија (по 23 проценти).

Кои се главните пречки со кои моментално се соочува ЕУ?

На прашањето „што најмногу ги плаши Европејците“, речиси половина од испитаниците во ЕУ одговориле „војната во Украина“, бидејќи ја сметаат за најголем предизвик за Унијата.

Тоа беше идентификувано како најголем предизвик во 21 земја-членка, а испитаниците во Литванија (64 проценти), Финска (62 проценти) и Данска (61 процент) конкретно посочија дека тоа е врвен приоритет на ЕУ.

Минатата недела, претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, предупреди дека ЕУ има три клучни критериуми за каков било мировен договор.

„Прво, границите не можат да се менуваат со сила. Второ, како суверена држава, не смее да има ограничувања за украинските вооружени сили што би ја направиле земјата ранлива на идни напади и со тоа би ја загрозиле европската безбедност. Трето, централната улога на Европската Унија во обезбедувањето мир за Украина мора целосно да се признае“, напиша таа во соопштение.

Минатата недела, шефицата за надворешна политика на ЕУ, Каја Калас, исто така, повтори дека Европејците мора да имаат место на преговарачката маса во какви било мировни преговори меѓу Украина и Русија.

„Нашиот став не се променил. За да успее кој било мировен план, Украина мора да го поддржи, а Европа мора да го поддржи“, рече Калас по состанокот на министрите за надворешни работи во Брисел на 20 ноември.

Други главни предизвици што ги наведоа Европејците се нелегалната миграција со 38 проценти, како и трошоците за живот и климатските прашања, и двата со 29 проценти.

Повеќето Европејци веруваат дека ЕУ треба да ги диверзифицира своите трговски односи со земјите од целиот свет со цел да ја зајакне својата економска независност и да ги поддржи европските економски субјекти.

Околу 81 процент од испитаниците се согласуваат дека ЕУ треба да преземе мерки за да им помогне на европските индустрии да станат поконкурентни и да се декарбонизираат, додека 82 проценти се согласуваат дека ЕУ треба да дејствува за да ја поддржи праведноста меѓу различните социјални групи и генерации.