Што открива говорот на телото на Трамп по средбата со Путин?

Говорот на телото на американскиот претседател Доналд Трамп покажа дека е „разочаран“ по разговорите со неговиот руски колега, Владимир Путин.Британскиот психолог и експерт за говор на телото, Питер Колет, ја даде својата оценка за самитот Трамп-Путин.„Кога ќе го споредите состанокот на аеродромската писта со она што се случи на прес-конференцијата, се чини дека се работи за два сосема различни света, барем во однос на говорот на телото“, рече тој, пренесува Skynews.Колет забележа дека кога Доналд Трамп и Владимир Путин се сретнале на аеродромската писта по слетувањето во Алјаска, двајцата се галеле по рамената, гестови што обично укажуваат на нивниот „статус“.Почетокот на средбата беше повеќе за „пријателство, хармонија и зближување меѓу нив – речиси како главната грижа на Трамп да е да го држи Путин блиску“.„Тие создадоа јасна претстава преку говорот на телото дека се двајца стари пријатели кои беа исклучително среќни што повторно се видоа“, рече Колет, што „е спротивно на она што обично се случува кога Трамп се среќава со други светски лидери“.Но, до моментот кога се одржа прес-конференцијата по суштинските разговори со Путин, говорот на телото на американскиот претседател значително се промени.„Мислам дека имаше многу „протекување“, многу мали знаци на говор на телото што сугерираа дека не е среќен“, рече Колет.Тој го истакна фактот дека Трамп не му обрнал многу внимание на Путин додека зборувал и додаде дека „всушност не сакал да го гледа Путин, бидејќи Путин го потсетил на неуспехот да се постигне договор под тие услови“.Стегањето на усните беше „гест на воздржаност“, што укажуваше дека размислуваше за нешто што не се осмелуваше да го каже.Трамп изгледаше како „разочаран“ човек, но оној кој „добро се убедуваше себеси – и нас – дека има надеж за иднината и добрите работи што доаѓаат“.Тој додаде дека „ако го прочитате говорот на телото… можете да видите дека нешто друго се случува во неговиот ум, можеби нешто што, во оваа фаза, сè уште не е признаено, а тоа е: „проклетство, ова сигурно не помина како што се надевав“.

