Што пишуваше во пораките? Телефонот е украден, преписката за Епштајн е изгубена засекогаш

Телефонските пораки меѓу британскиот амбасадор во САД, Питер Манделсон, и министерот Ник Томас-Симондс недостасуваат од досиејата објавени денес како дел од парламентарната истрага за случајот Џефри Епштајн, откако министерот пријави дека телефонот е украден.

Пратениците во Долниот дом на Парламентот извршија притисок врз премиерот Кир Стармер во февруари да се согласи да објави голем број комуникации меѓу Манделсон, министри и функционери, за да може владата да дознае повеќе за односот на амбасадорот со Епштајн , објави денес „Политико“.

Томас-Симондс, министерот во кабинетот кој го надгледува „ресетирањето“ на односите на Велика Британија со ЕУ, одржа официјален состанок со Манделсон во јануари минатата година за тоа како тогашниот амбасадор би можел да ги поддржи амбициите на Вашингтон, покажуваат официјалните бројки објавени денес.

Сепак, досиејата не содржеа никакви записи за претходни комуникации меѓу министерот и Манделсон, кој беше отпуштен од функцијата амбасадор во САД поради неговото пријателство со осудениот сексуален престапник Епштајн на 11 септември минатата година.

Малку повеќе од еден месец подоцна, на 15 октомври, Томас-Симондс пријавил кај полицијата и владини претставници дека му е украден личен телефон.

Министерот им кажал на полицајците дека доцна навечер минувал покрај Министерството за внатрешни работи кога три лица на велосипеди го нападнале и му го украле телефонот. Скотланд Јард потврди дека кражбата, на улицата Маршам, Вестминстер, била пријавена во полиција истата ноќ.

Чести кражби на телефони

Кражбата на телефони е чест криминал во Лондон, а официјалните бројки покажуваат дека минатата година во главниот град биле пријавени повеќе од 71.000 вакви случаи.

Пет дена подоцна, на 20 октомври, Морган МекСвини, кој во тоа време беше главен советник на премиерот Кир Стармер, исто така објави дека неговиот телефон бил украден од човек на велосипед, а неговиот уред не бил пронајден.

Министерот Томас-Симондс им рече на службениците дека се сеќава дека разменувал учтиви пораки со Манделсон за нивните работи и дека во тоа време, водејќи кампања за да стане ректор на Универзитетот Оксфорд, лобирал за неговиот глас, како што правел и со другите дипломци од Лабуристичката партија.

Немаше резервна копија од овие пораки и тие не можеа да се пронајдат, рече еден од соработниците на министерот кој не сакаше да биде именуван.

„Ник сподели секој детаљ од пораките што можеше да ги запомни, сите разменети пред Манделсон да ја преземе функцијата“, додаде тој.

