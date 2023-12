„ШТО ПРАВИТЕ ЛУЃЕ?!“ Американката за прв пат отишла на српска слава, па се фрапирала: „Воопшто не бев подготвена за ова“ (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Анџела Блер Кејт, Американката која година и пол живее во Белград , за прв пат била на српската слава и полна со впечатоци, тоа го сподели со своите следбеници на TikTok .

Блер со задоволство го сподели своето искуство со своите следбеници.

– Првпат бев на српската слава. Замислете дека тренирате за маратон. Во година и пол колку што сум во Белград, вчера ми беше маратонски ден. Воопшто не бев подготвена за тоа – ја започна својата приказна Блер и го опиша настанот.

– На прославата имаше најмалку 50 луѓе. Луѓето традиционално го слават во својот дом, но овој домаќин славеше во кафеана, затоа имаше многу народ. Дојдов во шест, што беше доцна, бидејќи прославата почна во три, а не знам кога заврши. Славата ти е како еден вид ден на благодарноста, но на повисоко ниво. Што се однесува до музиката, имаше бенд, тројца пејачи, а кога влегов, со оглед на тоа што изгледам поинаку, сите ме забележаа и срдечно ме пречекаа – изјави Блер, а потоа призна дека не била подготвена за тоа што потоа следувало.

@abcexperiences I finally went to a Serbian Slava, a festive day where Serbian families celebrate their saint (best way to summarize), with food, music, and time together. Going to a Slava is an experience, from the music, dance, food, and long hours of festivities, and I share what you need to be prepared for as a foreigner if your invited to one. #serbia🇷🇸 #serbija🇷🇸 #serbijatiktok #serbijatiktok🇷🇸 #slava #slavaserbia🇷🇸 #beogradsrbija #beograd #belgradeserbia ♬ original sound – Blair In Belgrade

– Сепак, она на што не бев подготвена е десет часа пеење, добро расположение и дружење, а она што ме шокираше е тоа што сите го знаеја секој збор од секоја песна. Само кимнав со главата и плескав заедно со песните. Пејачите беа навистина одлични, талентирани, но за да уживате до крај, треба да ги знаете сите српски песни. Додуша препознав две-три песни. Околу две-три песни луѓето покажуваа кон мене, веројатно затоа што текстот има врска со мојот изглед и ме охрабруваа да станам од столот да танцувам. Немаш поим што се случува, само постапуваш според ситуацијата.

Инаку, Блер за прв пат се сретна со српскиот коло.

– Она што првпат го видов беше традиционална српска игра. Тоа е како некој вид на чекор-танцување и има многу скокање. Никогаш не сум видел такво нешто, дури ни во баровите во кои сум била порано. Човекот што седеше до мене имаше 64 години и се прашував од каде има енергија да игра толку многу. Фасцинантно – рекол Блер, а потоа ја коментираше храната.

– Стигнуваме до храната. Денот на благодарноста е мало бебе во споредба со количината на храна на српска слава. Не знам што е поголемо од гозба, но таа е буквално двојно поголема од гозбата. Иако дојдов подоцна, келнерите ми донесоа чиста чинија, чаша за вино… Мојата чаша никогаш не беше празна. Немам поим колку испив.

Имала совет и за оние кои треба да одат на слава.

– Значи, ако одите на забава, не јадете цел ден, дури ни ден пред забавата затоа што ќе јадете толку многу од сета таа вкусна храна… Луѓето секогаш ве тераат да јадете, и не можеш да бидеш груб и да кажеш не. И знаете, ќе останете будни прилично доцна. Сите вечери на кои сум била претходно завршуваа во одредено време, но прославата завршува околу пет или шест часот наутро. Што прават луѓето до пет или шест сабајле пеат, играат и зборуваат?! Отидов дома околу полноќ бидејќи морав да спијам. Не сум подготвена за ова. Значи, ако сте странец кој ќе се прослави, подгответе се да бидете таму долго време. Затоа велам дека е маратон. Треба да тренирате за такво нешто, заклучил Блер.

